KK Funeral: पंचतत्व में विलीन हो गए सिंगर केके, ये सेलेब्रिटीज अंतिम विदाई देने पहुंचे

KK Funeral: मनोरंजन जगत से पिछले कई दिनों से बुरी खबरें सामने आ रही हैं. हाल ही में मशहूर गायक केके का हार्ट अटैक की वजह से बंगाल में निधन हो गया. केके की मौत के बाद अब उनके पार्थिव शरीर का दर्शन करने कई सितारे पहुंचे. सिंगर अब पचंतत्व में विलीन हो गए हैं. सिंगर ने अपने करियर में ऐसे बहुत से गाने गाए हैं, जिन्हं आज भी लोग गुनगुनाते नजर आते हैं.

53 साल की उम्र में केके (Singer KK) इस तरह दुनिया को अलविदा कहकर चले जाएंगे, इस बात का किसी को भी अंदाजा नहीं था. मधुर आवाज के धनी केके को इस दुनिया से गए कई घंटे बीच चुके हैं लेकिन फैंस के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे हैं. सिंगर आखिरकार पंचतत्व में विलीन हो गए.

#WATCH | The mortal remains of singer #KK are being taken to Mumbai's Versova crematorium for last rites. pic.twitter.com/XZqHsrtfXE

— ANI (@ANI) June 2, 2022