KRK Tweet on Vikram Vedha: 'विक्रम वेधा' की रिलीज से पहले KRK ने फिर उगला जहर, बोले- फिल्म का रिव्यू करूंगा अगर बॉलीवुड...

Kamaal R. Khan Tweet: सेल्फ क्लेम्ड क्रिटिक कमाल राशिद खान यानी कि केआरके किसी भी फिल्म के रिलीज होने से पहले चर्चा में आ जाते हैं. जिसके पीछे की वजह उनका फिल्म को लेकर रिव्यू करना है. कई बार केआरके फिल्म का रिव्यू इस तरह से करते हैं कि फिल्म से ज्यादा उनकी रिव्यू की चर्चा होने लगती है. हाल ही में जेल की हवा खाकर बाहर आए केआरके ने हाल ही में रिलीज होने वाली फिल्म 'विक्रम वेधा' (Vikram Vedha) को लेकर ऐसी बात कह दी कि उनका ट्वीट वायरल हो रहा है. केआरके ने इस ट्वीट में बॉलीवुड पर एक बार फिर से निशाना साधा है.

किया ये ट्वीट

केआरके ने ट्विटर पर अपकमिंग फिल्म 'विक्रम वेधा' (Vikram Vedha) को लेकर ऐसी बात कह दी कि उनका ट्वीट मिनटों में वायरल हो गया. केआरके ने ट्वीट किया- 'मैं 'विक्रम वेधा' का रिव्यू जरूर करूंगा. लेकिन ऐसा तब हो सकता है जब बॉलीवुड के लोग मुझे फिल्म के रिलीज होने से पहले जेल में नहीं डालेंगे.'

I will definitely review film #VikramVedha if Bollywood people won’t put me in jail again before the release of the film.

— KRK (@kamaalrkhan) September 17, 2022