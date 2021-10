KRK का दावा- खतरे में है आर्यन खान की जिंदगी, उम्मीद है वह दर्द बर्दाश्त कर सकेंगे

नई दिल्लीः ड्रग्स मामले में गिरफ्तार शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) के बेटे आर्यन खान (Aryan Khan) को गुरुवार को भी कोर्ट से जमानत नहीं मिल सकी. कोर्ट ने आर्यन खान (Aryan khan) की जमानत याचिका को 20 अक्टूबर तक के लिए आरक्षित कर दिया है. यानी अब आर्यन खान (Aryan Khan) को 5 दिनों तक और जेल में ही रहना होगा. आर्यन इन दिनों मुंबई की आर्थर रोड जेल में हैं. कोर्ट के इस आदेश के बाद, फिल्म क्रिटीक और अभिनेता कमाल आर खान ने एक ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने दावा किया है कि स्टार किड की जान को खतरा है.

आर्यन के लिए प्रार्थना कर रहे KRK

आर्यन खान (Aryan Khan) के समर्थन में यह कहते हुए कमाल आर खान (KRK) ने एक ट्वीट किया है कि वह स्टार किड के लिए प्रार्थना कर रहे हैं. केआरके (KRK) ने अपने ट्वीट में लिखा, 'NCB आर्यन खान (Aryan Khan) को 20 अक्टूबर तक जेल में रखने में सफल रहा है. यानी अब आर्यन (Aryan Khan) को नर्क से गुजरना होगा. उम्मीद है कि वह इस असहनीय दर्द से बहादुरी से लड़ने में सक्षम होंगे. मैं उनके लिए प्रार्थना कर रहा हूं क्योंकि उनकी जान को खतरा है.'

If Bollywood is a family then all Bollywood Wala should have supported #AryanKhan. But no big star except @iHrithik is speaking. Ajay, Akki, Varun, Shahid, Juhi, Javed Akhtar, Farhan, Twinkle, Kajol almost everyone is silent. Because nobody is friend or enemy in this Bollywood. — KRK (@kamaalrkhan) October 14, 2021

Bollywood is having very simple formula. Whoever is successful, every Bollywood Wala is his friend. Bollywood people don’t know him, whoever is flop like Imran Khan, Faisal khan and Harman Baweja. Means Bollywood people relation depends on commercial value of the person. — KRK (@kamaalrkhan) October 14, 2021

KRK ने उठाए कई सवाल

इससे पहले कमाल आर खान (KRK) ने आर्यन खान (Aryan Khan) मामले पर बॉलीवुड सितारों की चुप्पी को लेकर सवाल खड़े करते हुए एक ट्वीट किया था. जिसमें उन्होंने लिखा- 'बॉलीवुड का बेहद सिंपल सा फॉर्मूला है, जो भी सफल है बॉलीवुड वाले उसके दोस्त हैं. भले ही बॉलीवुड वाले उन्हें जानते भी नहीं हों. कोई किसी फ्लॉप एक्टर को नहीं जानता. इनमें इमरान खान (Emran Khan), हरमन बावेजा (Harman Baveja) और फैसल खान (Faisal Khan) हैं.'

Kangana Ranaut is better than 98% Bollywood people. At least, she speaks, whatever she feels. She criticised #AryanKhan! Fair enough! At least Woh Boli Toh Sahi, favour main Boli, Ya against Boli, Lekin Boli! Chuppi Toh Nahi Saadhi. — KRK (@kamaalrkhan) October 14, 2021

Yesterday, #NCB lawyer said in the court that Aryan and Arbaz do use #CHARAS together and #NCB recovered 6 grm Charas from Arbaz. Charas is illegal? Then all the Sadhu and Baba should be in jail, Who do smoke Charas 24*7. NCB doesn’t know about it? Lol! — KRK (@kamaalrkhan) October 14, 2021

क्यों चुप हैं तमाम बॉलीवुड सितारे?

अपने ट्वीट में कमाल आर खान (Kamaal R Khan) आगे लिखते हैं- ' इसका ये मतलब है कि बॉलीवुड के लोगों के रिश्ते सिर्फ कॉमर्शियल वैल्यू से जुड़े होते हैं. अगर बॉलीवुड एक ही परिवार है तो बॉलीवुड वालों को आर्यन खान का समर्थन करना चाहिए. वरुण धवन (Varun Dhawan), अजय देवगन (Ajay Devgn), काजोल (Kajol), जूही चावला (Juhi Chawala), ट्विंकल खन्ना (Twinkle Khanna), जावेद अख्तर (Javed Akhtar), फरहान अख्तर (Farhan Akhtar), शाहिद कपूर (Shahid Kapoor) सभी चुप हैं. क्योंकि बॉलीवुड में कोई किसी का दोस्त या दुश्मन नहीं है.'

शाहरुख से मिलने पहुंचे थे सलमान

इसके अलावा केआरके (KRK) ने कंगना (Kangana Ranaut) की भी तारीफ की थी. वह कहते हैं- 'कंगना रनौत (Kangana Ranaut) बॉलीवुड के अन्य लोगों से तो बेहतर ही हैं. कम से कम वह खुलकर बात तो कर रही हैं. भले ही वह आर्यन खान (Aryan Khan) की आलोचना ही क्यों ना कर रही हों. सही बात है. लेकिन वह बोली तो सही. चाहे फिर फेवर में बोली या फिर अगेंस्ट में. चुत तो नहीं हैं.' बता दें, इससे पहले ऋतिक रोशन (Hrithik Roshan), फराह खान (Farah Khan) जैसे सितारे आर्यन खान (Aryan Khan) के समर्थन में पोस्ट शेयर कर चुके हैं. वहीं सलमान खान (Salman Khan) शाहरुख (Shah Rukh Khan) से मिलने उनके घर 'मन्नत' पहुंचे थे.

