Moving in with Malaika के चक्कर में बहनों में आई दरार! मलाइका पर बरसीं Amrita Arora, कैमरे पर हुई भयंकर लड़ाई

Amrita Arora Angry with Malaika Arora: मलाइका अरोड़ा (Malaika Arora) के नए शो 'मूविंग इन विद मलाइका' (Moving in with Malaika) के हर एपिसोड में एक नया गेस्ट आता है और शो में एक नया बवाल भी होता है. यह नया तूफान मलाइका और उनकी सगी बहन अमृता अरोड़ा के बीच आया है. शो में मलाइका ने एक स्टैंडअप कॉमेडी एक्ट किया था जो उनकी बहन अमृता को बिल्कुल पसंद नहीं आया था. अमृता ने मलाइका से यह भी कहा कि उन्हें मलाइका का एक्ट पसंद नहीं आया क्योंकि उसमें मलाइका ने अमृता पर कई ऐसे जोक मारे जो उन्हें अच्छे नहीं लगे. अमृता और मलाइका के बीच, कैमरे पर ही जबरदस्त लड़ाई हो गई. क्या इस शो के चलते मलाइका और अमृता के रिश्तों में दरार आ गई है?

Moving in with Malaika के चक्कर में बहनों में आई दरार!

बता दें कि शो के लेटेस्ट एपिसोड में मलाइका, उनकी मां और उनका बेटा, तीनों एक साथ लंच कर रहे थे जब अमृता अरोड़ा वहां अचानक पहुंच जाती हैं. सभी एक साथ बैठकर बातें करने लगते हैं जब अमृता अचानक मलाइका पर बरस पड़ती हैं. मलाइका के शो के एक एपिसोड में उन्होंने स्टैंडअप कॉमेडी एक्ट किया जिसमें उन्होंने अपनी बहन अमृता पर भी जोक्स क्रैक किए. ये जोक्स अमृता को बहुत पसंद नहीं आए.

Malaika पर बरसीं Amrita, कैमरे पर हुई भयंकर लड़ाई

मलाइका पर अमृता बरस पड़ीं और बोलीं- 'मैंने उस दिन कुछ नहीं कहा लेकिन मेरे ऊपर जो तुमने जोक्स क्रैक किए, उन्हें लेकर तुम थोड़ा और स्वीट हो सकती थीं. मेरे बड़े साइज के कपड़े पहनना, इनडायरेक्ट तरह से यह कहना कि मैं कोई काम नहीं कर रही... इस तरह के जोक क्रैक करने से पहले तुम्हें मुझे फोन करना चाहिए था और पहले पूछ लेना चाहिए था.' मलाइका ने जब अमृता को यह समझाने की कोशिश की कि स्टैंडअप में यही होता है तो अमृता और भड़क गईं.

आगे उन्होंने कहा- 'तो मतलब स्टैंडअप है तो आप किसी से कोई भी मजाक कर सकते हैं? मैं ऐसे पांच वाकया बताया सकती हूं जब तुमने मजाक के चक्कर में मेरी बेइज्जती की. तुम बहुत अच्छी थी और उस दिन मैंने तुमसे कुछ कहा नहीं लेकिन आज जब हम मिल रहे हैं, मैं तुमसे यह सब कह रही हूं. कुछ ऐसी बातें थीं जिनको बोलने से पहले तुम्हें मुझसे अलग से बात करनी चाहिए थी और पूछना चाहिए था कि ये बातें की जा सकती हैं या नहीं.'

इस जबरदस्त लड़ाई के बाद, अंत में मलाइका ने अमृता से माफी मांगी और दोनों में सुलह भी हो गई.

