Miss Universe 2022: Harnaaz Sandhu ने अमेरिका की Gabriel को पहनाया मिस यूनिवर्स का ताज, 'नमस्ते यूनिवर्स' बोल छलके आंसू

Miss Universe 2022 R'Bonney Gabriel: अमेरिका की आर'बोनी गेब्रियल के सिर मिस यूनिवर्स 2022 (Miss Universe 2022 America) का ताज सजा है. मिस यूनिवर्स 2022 को क्राउन पहनाने भारत की हरनाज संधू (Harnaaz Sandhu) स्टेज पर पहुंचीं. हरनाज जैसे ही एक बार फिर मिस यूनिवर्स के स्टेज पर चलकर आईं और तालियों की गड़गड़ाहट ने उन्हें खूब इमोशनल कर दिया. 'नमस्ते यूनिवर्स' बोलते-बोलते उनकी आंखों से आंसू छलक आए.

मिस यूनिवर्स 2021 हरनाज संधू हुईं इमोशनल

मिस यूनिवर्स 2022 गेब्रिएल (Miss Universe 2022 R'Bonney Gabriel) को ताज पहनाने स्टेज पर पहुंची हरनाज संधू (Harnaaz Sandhu) ब्लैक कलर की ड्रेस में बेहद खूबसूरत लग रही थीं. हरनाज जैसे ही मिस यूनिवर्स (Miss Universe Harnaaz sandhu) के स्टेज पर आईं तो वह इमोशनल हो गईं. पिछले साल की अपनी यादों को दोहराते हुए उनकी आंखों में आंसू भर आए. जैसे ही वह स्टेज पर आईं तो बैकग्राउंड में कुछ लाइन्स चलने लगीं, जो हरनाज की आवाज में थीं. जैसे ही लाइन्स खत्म हुई, उनके आखिरी में था- 'नमस्ते यूनिवर्स'. बस इतनी ही देर में हरनाज की आंखों से आंसू छलक आए.

Hold back tears as @HarnaazKaur takes the stage one last time as Miss Universe! #MISSUNIVERSE pic.twitter.com/L0PrH0rzYw

— Miss Universe (@MissUniverse) January 15, 2023