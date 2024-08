'सिर उठाकर चल नहीं पा रहा...' कोलकाता डॉक्टर मर्डर केस में मुंह को आ रहा मिथुन का कलेजा; VIDEO जारी कर कही ये बात

Mithun Chakraborty On Kolkata Doctor Rape Case: कोलकाता के रेप और मर्डर केस को लेकर पूरे देश में गुस्सा है. आम लोग और नेता, अभिनेता सभी इसकी कड़ी निंदा कर रहे हैं. आयुष्मान खुराना, अली गोनी, आलिया भट्ट, प्रियंका चोपड़ा, अनुष्का शर्मा जैसे कई सेलेब्स ने कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में डॉक्टर के साथ हुई इस घटना पर दुख जताया है. इसी बीच अब दिग्गज अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती ने भी इस पर अफसोस जताया और एक वीडियो जारी किया है.

उनका ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. जिसमें मिथुन ने पीड़ित परिवार के लिए संवेदनाएं जाहिर कीं और साथ ही इस दर्दनाक घटना में शामिल सभी आरोपियों को जल्द से जल्द सजा देने की मांग की. एक्टर और बीजेपी नेता मिथुन चक्रवर्ती ने पश्चिम बंगाल की स्थिति को बेहद खराब बताया. उनका कहना है कि भविष्य में पश्चिम बंगाल के हालत और भी बुरी हो सकते है. वीडियो में एक्टर कहते हैं, 'मैं बार-बार कह चुका हूं कि आने वाले दिनों में पश्चिम बंगाल की स्थिति बहुत डरावनी हो सकती है'.

कोलकाता केस को लेकर दुखी हैं मिथुन

पश्चिम बंगाल बीजेपी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर मिथुन चक्रवर्ती का एक वीडियो शेयर किया है. वीडियो में मिथुन कहते हैं, 'एक बंगाली होने के बावजूद सिर उठाकर नहीं चल पा रहा हूं. मृतकडॉक्टर के परिवार के लिए मेरी गहरी संवेदना है. इस घटना में शामिल लोगों को जल्द से जल्द सजा मिलनी चाहिए, यही मेरी कामना है'. इसके साथ ही उन्होंने पश्चिम बंगाल की कानून-व्यवस्था पर भी सवाल उठाए हैं. वहीं, दूसरी ओर एक्टर और तृणमूल कांग्रेस पार्टी के सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने भी तृणमूल कांग्रेस पार्टी के धरना-प्रदर्शन में शामिल हुए.

फ्रांसीसी एक्टर एलेन डेलन ने 88 की उम्र में दुनिया को अलविदा, इंडस्ट्री से लेकर फैंस तक.. हर कोई दे रहे श्रद्धांजलि

Putting forth his views to PTI on the doctor's demands/conditions on the heinous incident at RG Kar Medical College yours truly @ShatrughanSinha said that doctors coming out on the streets is not the most desirable thing. With highest regard for the doctors' profession, their…

— Shatrughan Sinha (@ShatruganSinha) August 17, 2024