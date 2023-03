Madhubala नहीं ये एक्ट्रेस बनने वाली थीं 'सलीम की अनारकली', लेकिन Raj Kapoor की वजह से 'मुगल-ए-आजम' में काम करने से किया इनकार!

Nargis First Choice for Anarkali in Mughal e Azam: बॉलीवुड में हर साल तमाम फिल्में बनती हैं लेकिन ऐसी फिल्में बहुत कम होती हैं जो अमर हो जाती हैं. साल बीतते जाते हैं और लोगों के मन में इन फि,ल्मों के प्रति प्रेम और दिलचस्पी गहराती जाती है. 1960 में, यानी आज से 63 साल पहले रिलीज हुई फिल्म 'मुगल-ए-आजम' भी ऐसी ही एक क्लासिक है जिसे किसी परिचय की जरूरत नहीं है. इस फिल्म में पृथ्वीराज कपूर (Prithviraj Kapoor) ने बादशाह अकबर, दिलीप कुमार (Dilip Kumar) ने शहजादे सलीम और मधुबाला (Madhubala) ने अनारकली के किरदार निभाए थे और उन्हें अपने इन किरदारों के लिए आज भी याद किया जाता है. क्या आप जानते हैं कि 'अनारकली' के किरदार के लिए मधुबाला मुगल-ए-आजम के डायरेक्टर के आसिफ (Mughal-e-Azam Director K Asif) की पहली पसंद नहीं थीं? ये रोल मधुबाला से पहले किसे ऑफर हुआ था, आइए जानते हैं...

Madhubala नहीं ये एक्ट्रेस बनने वाली थीं 'सलीम की अनारकली' जैसा कि हमने आपको अभी बताया, मधुबाला (Madhubala) 'मुगल-ए-आजम' में डायरेक्टर के आसिफ (K Aasif) की पहली पसंद नहीं थीं. इस फिल्म के लिए के आसिफ ने एक्ट्रेस नरगिस (Nargis) को साइन करने की कोशिश की थी. बता दें कि अनारकली का रोल पहले नरगिस को ऑफर हुआ था लेकिन फिर उन्होंने इस रोल को रिजेक्ट कर दिया जिसके बाद ये मधुबाला के पास आया. Raj Kapoor की वजह से Nargis ने किया इनकार! बता दें कि दिलीप कुमार भी बहुत खुश थे कि वो 'मुगल-ए-आजम' में नरगिस के साथ रोमांस करेंगे लेकिन जब नरीगस को ये पता चला कि उनके सामने एक्टर दिलीप कुमार हैं तो उन्होंने फिल्म को करने से इनकार कर दिया. कहा जाता है कि दिलीप कुमार और राज कपूर बहुत अच्छे दोस्त थे और राज कपूर नहीं चाहते थे कि नरगिस दिलीप कुमार के साथ रोमांस करें. बता दें कि उस समय राज कपूर और नरगिस (Raj Kapoor Nargis) के अफेयर के चर्चे बहुत थे. यह भी कहा जाता है कि नरगिस ने दिलीप कुमार के साथ फिल्म 'हलचल' में काम किया था और तब दोनों में कुछ प्रॉब्लम्स हुई थीं और नरगिस के लिए मुगल-ए-आजम में काम न करने का ये भी एक कारण था.