नेटफ्लिक्स कैलेंडर 2025: ओह बेटा! 31 दिन में 92 फिल्में-वेब सीरीज की आएगी सुनामी, दबाकर मिलेगा थ्रिलर, एक्शन और ड्रामा

अगर आप देश-विदेश का सिनेमा देखने में रुचि रखते हैं तो हम आपके लिए लाए हैं नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने वाली नई फिल्मों और वेब सीरीज की लिस्ट. पूरा जनवरी 2025 का कैलेंडर, जिसमें आप देख सकते हैं कि कौन सी फिल्में-वेब सीरीज ओटीटी पर दस्तक देने वाली है. साथ ही तारीख भी नोट कर सकते हैं. नए साल में नेटफ्लिक्स पर ढेर सारी फिल्में और वेब सीरीज आ रही है. खुद नेटफ्लिक्स ने अपनी ऑफिशियल साइट tudum पर इस लिस्ट को शेयर किया है. जहां बताया गया है कि जनवरी 2025 में ही 92 प्रोजेक्ट्स रिलीज होंगे. चलिए बताते हैं पूरी लिस्ट.

1 जनवरी 2025

डोन्ट डाई : द मेन हू वॉट टू लिव फॉरेवर

द लव स्कैम (The Love Scam)

मिसिंग यू (Missing You)

नंबर 24 (Number 24)

13 गोइंग ऑन 30 (13 Going on 30)

3 निन्जास (3 Ninjas: Kick Back)

अपोलो 13 (Apollo 13)

ब्लैंडेड (Blended)

ब्रूस ऑल्माइटी (Bruce Almighty)

कोलंबिया (Colombiana)

डलास बायर्स क्लब (Dallas Buyers Club)

Dr. Seuss’ The Cat in the Hat

Dr. Seuss’ The Lorax

एरिन ब्रोकोविच (Erin Brockovich)

होटल ट्रांसिल्वेनिया (Hotel Transylvania)

होटल ट्रांसिल्वेनिया 2 (Hotel Transylvania 2)

आई नो वॉट यू डिड लास्ट समर (I Know What You Did Last Summer)

इन्सेप्शन (Inception)

इंटरस्टेलर (Interstellar)

लिटल फॉकर्स (Little Fockers)

लव एक्चुअली (Love Actually)

मीट द फॉकर्स (Meet the Fockers)

मीट द पैरेंट्स (Meet the Parents)

मेलानचोलिया (Melancholia)

द नेट (The Net)

नथिंग हिल (Notting Hill)

आउट ऑफ अफ्रीका (Out of Africa)

रश आवर (Rush Hour)

रश आवर 2 (Rush Hour 2)

रश आवर 3 (Rush Hour 3)

शिंडलर्स लिस्ट (Schindler’s List)

स्कूबीडुबी डू (Scooby-Doo)

स्कूबीडुबी डू 2 (Scooby-Doo 2: Monsters Unleashed)

स्पाइडर मैन (Spider-Man)

स्पाइडर मैन 2 (Spider-Man 2)

स्पाइडर मैन 3 (Spider-Man 3)

2 जनवरी 2024

कंक ऑफ लाइफ (Cunk on Life)

स्ट्रांडिड विद माय मदर इन लॉड 2 (Stranded with my Mother-in-Law: Season 2)

3 जनवरी 2024

बैंडिडोस 2 (Bandidos: Season 2)

लव इज ब्लाइंड (Love Is Blind: Germany)

शाफ्टिड (Shafted)

सेलिंग द सिटी (Selling The City)

उमजोलो: माई बिगिनिंग, माई एंड! (Umjolo: My Beginning, My End!)

वैलेस एंड ग्रोमिट: वेंजिएंस मोस्ट फौल (Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl)

4 जनवरी 2024

व्हेन द स्टार्स गॉसिप (When the Stars Gossip)

6 जनवरी 2024

माई हैप्पी मैरिज: सीज़न 2 (My Happy Marriage: Season 2)

डब्ल्यूडब्ल्यूई रॉ: 2025 (WWE Raw: 2025)

7 जनवरी 2024

द ब्रेकथ्रू (The Breakthrough)

गेब्रियल इग्लेसियस: लेजेंड ऑफ फ्लफी (Gabriel Iglesias: Legend of Fluffy)

द ग्राहम नॉर्टन शो: बेस्ट बिट्स (The Graham Norton Show: Best Bits)

जेरी स्प्रिंगर: फाइट्स, कैमरा, एक्शन (Jerry Springer: Fights, Camera, Action)

यंगर: सीज़न्स 1-7 (Younger: Seasons 1-7)

8 जनवरी 2025

दुबई ब्लिंग: सीज़न 3 (Dubai Bling: Season 3)

हाउंड्स हिल (Hound’s Hill)

आई एम अ किलर: सीज़न 6 (I AM A KILLER: Season 6)

सबटेरन (Subteran)

9 जनवरी 2025

अमेरिकन प्राइमिवल (American Primeval)

असुरा (Asura)

आई एम इलारी (I am Ilary)

लायन (Lion)

द अपशॉज़: पार्ट 6 (The Upshaws: Part 6)

10 जनवरी 2025

एड विटम (Ad Vitam)

अल्फा मेल्स: सीज़न 3 (Alpha Males: Season 3)

लव इज़ ब्लाइंड: जर्मनी (नए एपिसोड्स) (Love Is Blind: Germany)

11 जनवरी 2025

साकामोटो डेज (SAKAMOTO DAYS)

13 जनवरी 2025

द वॉकिंग डेड: द वन्स हू लिव: सीज़न 1 (The Walking Dead: The Ones Who Live: Season 1)

14 जनवरी 2025

एरी शफिर: अमेरिका’स स्वीटहार्ट (Ari Shaffir: America’s Sweetheart)

सिंगल्स इन्फर्नो: सीज़न 4 (Single’s Inferno: Season 4)

15 जनवरी 2025

हेरिडिटरी (Hereditary)

क्रापोपोलिस: सीज़न 1 (Krapopolis: Season 1)

पब्लिक डिसऑर्डर (Public Disorder)

16 जनवरी 2025

किटी: सीज़न 2 (Kitty: Season 2)

17 जनवरी 2025

बैक इन एक्शन (Back in Action)

लव इज़ ब्लाइंड: जर्मनी (नए एपिसोड्स) (Love Is Blind: Germany)

यंग, फेमस एंड अफ्रीकन: सीज़न 3 (Young, Famous & African: Season 3)

18 जनवरी 2025

साकामोटो डेज (नए एपिसोड्स) (SAKAMOTO DAYS)

21 जनवरी 2025

द ग्राहम नॉर्टन शो: बेस्ट बिट्स (The Graham Norton Show: Best Bits)

22 जनवरी 2025

डब्ल्यू.ए.जी.एस टू रिचेस (W.A.G.s to Riches)

23 जनवरी 2025

एनसीआईएस: सीज़न्स 1-5 (NCIS: Seasons 1-5)

द नाइट एजेंट: सीज़न 2 (The Night Agent: Season 2)

24 जनवरी 2025

द सैंड कैसल

25 जनवरी 2025

साकामोटो डेज (नए एपिसोड्स) (SAKAMOTO DAYS)

26 जनवरी 2025

यू हर्ट माय फीलिंग्स (You Hurt My Feelings)

28 जनवरी 2025

द ग्राहम नॉर्टन शो: बेस्ट बिट्स: वीक ऑफ जनवरी 17, 2025 (The Graham Norton Show: Best Bits)

लाइज़ा ट्रेगर: नाइट आउल (Liza Treyger: Night Owl)

29 जनवरी 2025

सिक्स नेशन्स: फुल कॉन्टैक्ट: सीज़न 2 (Six Nations: Full Contact: Season 2)

30 जनवरी 2025

मो: सीज़न 2 (Mo: Season 2)

द रिक्रूट: सीज़न 2 (The Recruit: Season 2)

द सेवन डेडली सिंस: फोर नाइट्स ऑफ द अपोकलिप्स: सीज़न 2 (The Seven Deadly Sins: Four Knights of the Apocalypse: Season 2)

31 जनवरी 2024

लुका’स वर्ल्ड (Lucca’s World)

द स्नो गर्ल: सीज़न 2 (The Snow Girl: Season 2)

