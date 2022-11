Shahrukh Khan 57th Birthday: आधी रात को मन्नत के बाहर गूंजा शाहरुख-शाहरुख...किंग खान ने बर्थडे पर फैंस को ऐसे कहा शुक्रिया

Shahrukh Khan Movies: बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान आज 57 साल के हो गए. किंग खान का जन्मदिन उनके फैन्स के लिए किसी त्योहार से कम नहीं है. हर साल की तरह उनके घर मन्नत के बाहर फैन्स की भारी भीड़ नजर आई. शाहरुख खान ने भी अपने फैंस को निराश नहीं किया. वह अपने बंगले से बाहर आए, अपना सिग्नेचर मूव दिखाया और हाथ हिलाकर फैंस का शुक्रिया अदा किया. उनके साथ उनके 9 साल के बेटे अबराम भी थे.

एक वीडियो में शाहरुख खान अपने घर के बाहर बालकनी में आकर फैंस का आभार जताते नजर आ रहे हैं. इस दौरान शाहरुख सिंपल ब्लैक टी-शर्ट और ब्लू जींस पहने दिखे. जबकि अबराम सफेद टी-शर्ट और शॉर्ट्स में स्पॉट हुए. शाहरुख ने बांहें फैलाकर अपना सिग्नेचर मूव भी दिखाया. बालकनी से उन्होंने फैंस के साथ सेल्फी भी ली. इस दौरान मन्नत के बाहर फैंस की दीवानगी साफ नजर आई और वह शाहरुख-शाहरुख चिल्लाते सुने गए.

#WATCH | Mumbai: Actor Shah Rukh Khan & his son AbRam wave at the fans who gathered outside his residence 'Mannat' in large numbers to catch a glimpse of him, on Shah Rukh Khan's 57th birthday. pic.twitter.com/8uDi9X0ETQ

— ANI (@ANI) November 1, 2022