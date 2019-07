कुलभूषण जाधव पर ट्वीट कर ट्रोल हुईं पाकिस्तानी एक्ट्रेस, भारतीय बोले- 'बेवकूफी को सैल्यूट'

नई दिल्ली: पाकिस्तानी एक्ट्रेस वीना मलिक आए दिन अपने घटिया बयानों के चलते सुर्खियां बटोरती रहती हैं. वहीं अब कुलभूषण जाधव पर किया यह ट्वीट वीना के लिए काफी महंगा साबित हो रहा है. वीना ने एक ट्वीट में कुलभूषण के लिए फांसी की मांग करते हुए नहीं सोचा होगा कि इस बात के लिए उन्हें कितनी खरी-खोटी बातें सुननी होंगी.

बीते कुछ दिनों से पाकिस्तानी जेल में बंद भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव एक बार फिर से चर्चा में हैं. कुलभूषण जाधव पर भारत को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से बड़ी सफलता मिली है. लेकिन इस फैसले के बाद से पाकिस्तान के लोगों में काफी नाराजगी देखने को मिल रही है. बस इसी के चलते वीणा मलिक ने भी यह पोस्ट कर दिया जिसपर लोगों ने उन्हें आढ़े हाथों लिया है. देखिए यह पोस्ट...

There should be no mercy for the killer and terrorist Kulbushan Jhadav.

As you sow so shall you reap, so hang him at wagah to set example for the others spy and Indian terrorists.#HangKulbushanAtWagah #KulbhushanJadhav pic.twitter.com/gNogCCcl6N

— VEENA MALIK (@iVeenaKhan) July 17, 2019