गंभीर चेहरे, हॉल में सन्नाटा... मंत्रिमंडल के साथ PM मोदी ने पहली बार देखी 'द साबरमती रिपोर्ट'

PM Modi Watch The Sabarmati Report: गोधरा कांड पर बनी फिल्म की तारीफ करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के बालयोगी ऑडिटोरियम में सोमवार को 'द साबरमती रिपोर्ट' फिल्म देखी. पीएम मोदी के साथ तमाम कैबिनेट मिनिस्टर भी थे. इस मौके पर उनके साथ फिल्म की स्टारकास्ट मौजूद थी. इस पीएम मोदी और ऑडिटोरियम के कई इनसाइड वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं.

पीएम मोदी का ट्वीट

फिल्म को देखने के बाद पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर कई फोटोज शेयर की. कैप्शन में लिखा- 'सभी मंत्रियों के साथ द साबरमती रिपोर्ट फिल्म देखी. मैं फिल्म के निर्माताओं की उनके प्रयास के लिए सराहना करता हूं.'

Joined fellow NDA MPs at a screening of 'The Sabarmati Report.' I commend the makers of the film for their effort. pic.twitter.com/uKGLpGFDMA — Narendra Modi (@narendramodi) December 2, 2024

जितेन्द्र ने फिल्म देखने के बाद कहा- 'पीएम मोदी से कहा कि मैंने फिल्म लाइन में 50 साल काटे हैं. ये पहली बार है कि मेरी बेटी और उसकी कंपनी की वजह से आज मैं ये मूवी प्रधानमंत्री के साथ बैठ कर देख रहा हूं. तो उन्होंने कहा कि मैं भी पीएम बनने के बाद पहली मूवी है जो देख रहा हूं.'

#WATCH | Delhi: After watching his film 'The Sabarmati Report' with Prime Minister Narendra Modi, Actor Jeetendra says, "I told PM Modi that I have spent 50 years in the film industry and for the first time because of my daughter, I have watched a movie with PM. PM Modi told me… pic.twitter.com/kdkiA8cg4B — ANI (@ANI) December 2, 2024

विक्रांत मैसी ने फिल्म देखने के बाद मीडिया से बात की. एक्टर ने कहा- 'माननीय प्रधानमंत्री के साथ,तमाम केबिनेट मिनिस्टर के साथ, रक्षा मंत्री थी और गृह मंत्री भी थे. इन सबके साथ ये फिल्म देखना का अलग ही अनुभव था. शब्दों में शायद बयां नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि एक अलग ही नर्वसनेस है खुशी है कि इन सबके साथ फिल्म देखने का मौका मिला. पहले भी कहा है. अभी भी कहना चाहूंगा कि जाएं और इस फिल्म को देखें. अपना प्यार दें. ये मेरे करियर का सबसे हाईएस्ट प्वाइंट है पीएम मोदी के साथ फिल्म देखने का.'

#WATCH | Delhi: Prime Minister Narendra Modi watched the film 'The Sabarmati Report' at Balyogi Auditorium in Parliament today. Union Home Minister Amit Shah, Defence Minister Rajnath Singh and other MPs also watched the film with the PM. The cast of the film also joined them at… pic.twitter.com/MenCg66pZ9 — ANI (@ANI) December 2, 2024

#WATCH | Delhi: After watching his film 'The Sabarmati Report' with Prime Minister Narendra Modi, actor Vikrant Massey says, "I watched the film with Prime Minister and all cabinet ministers and many MPs. It was a special experience. I will still not be able to express it in… pic.twitter.com/htzbo6ayaJ — ANI (@ANI) December 2, 2024

हेमा मालिनी ने की तारीफ

संसद के शीतकालीन सत्र में भाग लेने के बाद हेमा मालिनी अचानक रविवार को मथुरा पहुंचीं और रूपम सिनेमा हॉल में 'द साबरमती रिपोर्ट' फिल्म देखी. फिल्म देखने के बाद उन्होंने अपनी पहली प्रतिक्रिया में कहा, 'यह बहुत अच्छी फिल्म है. इसके प्रदर्शन से जो सच्चाई हम सभी से छिपाई गई थी, वह उजागर हुई है. इस फिल्म के आने के बाद कई गलतफहमियां दूर हुई हैं. कहा जा रहा था कि यह एक दुर्घटना थी. लेकिन, इस फिल्म से मालूम पड़ता है कि ऐसा नहीं था. हम सब जानते हैं कि कई सालों से इस सच्चाई को छिपाकर रखा गया था.

Latest News in Hindi, Bollywood News, Tech News, Auto News, Career News और Rashifal पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.