बहन Sonam Kapoor ने Arjun Kapoor की सेक्स लाइफ पर कर दिया हैरान करने वाला खुलासा, Malaika से पहले इन सहेलियों के साथ काटी लंबी रातें!

Arjun Kapoor Sex Life and Relationships before Malaika: अर्जुन कपूर (Arjun Kapoor) और उनकी कजिन सोनम कपूर (Sonam Kapoor) कॉफी विथ करण (Koffee with Karan) के आने वाले एपिसोड में एक साथ दिखने वाले हैं. इस एपिसोड में हेविली प्रेग्नेंट सोनम (Heavily Pregnant Sonam Kapoor) ने अपने भाई अर्जुन की सेक्स लाइफ को लेकर एक हैरान करने वाला खुलासा किया है. उन्होंने बताया है कि अर्जुन मलाइका (Malaika) को डेट करने से पहले किन लड़कियों के साथ रात बिता चुके हैं..

Koffee with Karan पर एक साथ आए सोनम और अर्जुन

जैसा कि हमने आपको अभी बताया, सोनम और अर्जुन (Sonam Arjun) को आने वाले कॉफी विद करण (Koffee with karan) के एपिसोड में देखा जा सकता है. शो के होस्ट करण जौहर (Karan Johar) ने इस एपिसोड का प्रोमो रिलीज किया है जिसे देखकर फैन्स एपिसोड का इंतजार कर रहे हैं. एपिसोड में सोना ने अर्जुन की सेक्स लाइफ को लेकर ऐसा खुलासा किया है जिससे अर्जुन भी दंग रह गए थे.

बहन Sonam ने Arjun की सेक्स लाइफ पर किया बड़ा खुलासा

प्रोमो में कुछ बात करते समय करण जौहर (Karan Johar) ने प्रेग्नेंट सोनम (Pregnant Sonam) से पूछा कि उनकी ऐसी कौन सी सहेलियां हैं जिनके साथ सोनम के भाई सो चुके हैं यानी सोनम के अपने भाई और कजिन्स उनकी किन सहेलियों के साथ रातें बिता चुके हैं. इसपर सोनम ने कहा कि वो इस बारे में डिस्कस नहीं करना चाहती हैं लेकिन उनके भाइयों ने किसी को भी नहीं छोड़ा है.

Malaika से पहले सोनम की सहेलियों के साथ अर्जुन ने बिताईं रातें

सोनम के इस जवाब ने करण और अर्जुन, दोनों को ही दंग कर दिया था. इसपर करण चीखकर बोलते हैं कि सोनम के भाई किस तरह के हैं. अपने आप को बचाने और टॉपिक को अवॉइड करने के लिए अर्जुन चिल्ला रहे हैं, 'भाई छोड़ो, सोनम तुम किस तरह की बहन हो जो ये बातें सबके सामने कर रही हो!' सोनम के बयान के हिसाब से अर्जुन मलाइका को डेट (Arjun Malaika Dating) करने से पहले सोनम की सहेलियों के साथ कोजी हो चुके हैं.

