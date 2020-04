Irrfan Khan के निधन पर पीएम मोदी और अमित शाह ने जताया शोक, कही ये बात

नई दिल्ली: बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता इरफान खान (Irrfan Khan) अब हमारे बीच नहीं रहे. बुधवार को मुंबई के हॉस्पिटल में उन्होंने अपनी आखिरी सांसें लीं. वह पिछले एक साल से न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर से जूझ रहे थे. इरफान खान 53 साल के थे. इस तरह अचानक इरफान के निधन से पूरा बॉलीवुड सदमे में है या ये कह लें कि पूरे फिल्म जगत में शोक की लहर छाई गई है. वहीं अब इरफान खान के निधन की खबर पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) और गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) ने भी ट्वीट लिखकर शोक व्यक्त किया है.

इस दुख की घड़ी में पीएम मोदी ने इरफान खान को याद करते हुए ट्वीट किया है. जिसमें उन्होंने एक्टर की तारीफ करते हुए उन्हें श्रदांजलि अर्पित की है. उन्होंने लिखा है, ''इरफान खान का निधन सिनेमा और रंगमंच की दुनिया के लिए एक क्षति है. उन्हें विभिन्न माध्यमों में उनके बहुमुखी प्रदर्शन के लिए याद किया जाएगा. मेरे विचार उनके परिवार, दोस्तों और प्रशंसकों के साथ हैं. उनकी आत्मा को शांति मिले.''

Irrfan Khan’s demise is a loss to the world of cinema and theatre. He will be remembered for his versatile performances across different mediums. My thoughts are with his family, friends and admirers. May his soul rest in peace.

वहीं अमित शाह ने ट्वीट कर लिखा है, ''इरफान खान के निधन की दुखद खबर से सब दुखी हैं. वह एक बहुमुखी अभिनेता थे, जिनकी कला ने वैश्विक ख्याति और पहचान अर्जित की थी. इरफान हमारे फिल्मी जगत के लिए एक संपत्ति थे. राष्ट्र ने आज एक असाधारण अभिनेता और एक विनम्र शख्स को खो दिया है. उनके परिवार और चाहने वालों के प्रति मेरी संवेदना है"

Anguished over the sad news of Irfan Khan’s demise. He was a versatile actor, who’s art had earned global fame and recognition. Irfan was an asset to our film industry. In him, the nation has lost an exceptional actor and a kind soul. My condolences to his family and followers.

— Amit Shah (@AmitShah) April 29, 2020