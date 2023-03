Rashmika Mandana अब नहीं करेंगी अपने गाने 'सामी सामी' पर डांस! ऐसी बताई वजह कि बेचारे फैन का टूट गया दिल

इस वजह से किया इंकार

दरअसल, हाल ही में ट्विटर पर एक फैन ने रश्मिका मंदाना से उनके साथ 'सामी सामी' पर साथ डांस करने की रिक्वेस्ट की तो एक्ट्रेस ने तुरंत मना कर दिया. रश्मिका ने कहा- 'मैंने इस गाने पर बहुत बार डांस किया है. मुझे अब लगने लगा है कि मैंने सामी सामी पर और डांस किया तो बुढ़ापे में मुझे कमर दर्द की परेशानी हो जाएगी'. रश्मिका ने फैन से पूछा- 'क्या आप मुझे परेशान होता देखना चाहते हैं? इसीलिए हम जब भी मिलेंगे तब किसी और गाने पर डांस करेंगे'. अब रश्मिका का ये ट्वीट तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

I’ve done saami saami step tooooo many times.. that now I feel like I’ll have issues with my back when I get older.. why you do this to me re.. let’s do something else when me meet. https://t.co/ao8ssA6HBP

— Rashmika Mandanna (@iamRashmika) March 20, 2023