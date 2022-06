Controversial Tweet: राम गोपाल वर्मा के फिर बिगड़े बोल, द्रौपदी मुर्मू को लेकर कह दी ऐसी बात; आ जाएगा गुस्सा

Ram Gopal Verma Controversial Tweet: सिनेमाजगत में कुछ लोग ऐसे हैं जो जब भी मुंह खोलते हैं तो बवाल ही मच जाता है. इस लिस्ट में बॉलीवुड फिल्ममेकर राम गोपाल वर्मा का भी नाम शामिल है. अपने विवादित बयानों की वजह से हमेशा लाइमलाइट में रहने वाले राम गोपाल वर्मा ने इस बार एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को लेकर ऐसी बात कह दी है जिसे जानने के बाद बेशक आपको गुस्सा आ जाएगा.

राम गोपाल वर्मा ने राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के नाम पर कमेंट करते हुए ट्वीट किया- 'अगर द्रौपदी राष्ट्रपति है तो पांडव कौन हैं? और उससे भी ज्यादा जरूरी है कि कौरव कौन हैं?'

If DRAUPADI is the PRESIDENT who are the PANDAVAS ? And more importantly, who are the KAURAVAS?

राम गोपाल वर्मा ने जैसे ही ये ट्वीट किया तो सोशल मीडिया पर तहलका मच गया. हर किसी ने फिल्ममेकर को सोशल मीडिया पर आड़े हाथों लेना शुरू कर दिया. वहीं बीजेपी नेताओं ने इस ट्वीट पर नाराजगी जताई. इसके साथ ही कुछ बीजेपी नेताओं ने इस ट्वीट पर आपत्ति जताते हुए हैदराबाद पुलिस स्टेशन में फिल्ममेकर के खिलाफ शिकायत की. पुलिस ने शिकायत को कानूनी सलाह के लिए भेजा है. उनका कहना है कि कानूनी सलाह मिलने के बाद इस पर शिकायत दर्ज करेंगे.

This was said just in an earnest irony and not intended in any other way ..Draupadi in Mahabharata is my faviourate character but Since the name is such a rarity I just remembered the associated characters and hence my expression. Not at all intended to hurt sentiments of anyone https://t.co/q9EZ5TcIIV

— Ram Gopal Varma (@RGVzoomin) June 24, 2022