नहीं रहे 'रामोजी फिल्म सिटी' के रामोजी राव, साउथ से लेकर बॉलीवुड सेलेब्स ने जताया दुख

रामोजी फिल्म सिटी, ईनाडु मीडिया समूह के संस्थापक और पद्म विभूषण से सम्मानित रामोजी राव का निधन हो गया है. 88 साल की उम्र में उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया. बताया जा रहा है कि वह पिछले कुछ दिनों से बीमार थे. प्रोड्यूसर रामोजी राव के निधन पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर कंगना रनौत, जूनियर एनटीआर, चिरंजीवी समेत कई साउथ स्टार्स ने शोक व्यक्त किया है.

शनिवार सुबह एक अस्पताल में विभूषण से सम्मानित रामोजी राव का निधन हो गया. वह 88 वर्ष के थे. ‘ईनाडु’ से जुड़े सूत्रों ने बताया कि राव को सांस लेने में परेशानी के कारण 5 जून को यहां एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था जहां आज सुबह चार बजकर 50 मिनट पर उनका निधन हो गया. राव के पार्थिव शरीर को शहर के बाहरी इलाके में स्थित रामोजी फिल्म सिटी में उनके आवास पर लाया गया.

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शोक व्यक्त किया

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, 'रामोजी राव के निधन से भारत ने मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र के एक दिग्गज को खो दिया है. उन्होंने कई उपक्रमों की शुरुआत की, जिनमें ईनाडु अख़बार, ईटीवी न्यूज नेटवर्क और रामोजी फ़िल्म सिटी शामिल हैं. वह इसलिए सफल हुए क्योंकि उनका दृष्टिकोण अनिवार्य रूप से समाज में निहित था. इस उद्योग में उनके योगदान को लंबे समय तक याद रखा जाएगा. उनके परिवार और शुभचिंतकों के प्रति मेरी संवेदनाएं."

The passing away of Shri Ramoji Rao Garu is extremely saddening. He was a visionary who revolutionized Indian media. His rich contributions have left an indelible mark on journalism and the world of films. Through his noteworthy efforts, he set new standards for innovation and… pic.twitter.com/siC7aSHUxK

— Narendra Modi (@narendramodi) June 8, 2024