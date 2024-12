'मेरे लिए ये...' पहली बार 'भगवान राम' के किरदार पर बोले रणबीर कपूर, पूरी हुई 'रामायण' पार्ट 1 की शूटिंग

Ranbir Kapoor On Playing Lord Ram In Ramayana: पिछले साल ब्लॉकबस्टर फिल्म 'एनिमल' देने के बाद रणबीर कपूर अब जल्द ही नितेश तिवारी की मोस्ट अवेटेड माइथोलॉजी फिल्म 'रामायण' में 'भगवान राम' के किरदार में नजर आने वाले हैं, जिसको लेकर उनके फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं. उनके साथ इस फिल्म में साउथ एक्ट्रेस साई पल्लवी 'माता सीता' के किरदार में नजर आने वाली हैं. ये उनका पहला हिंदी डेब्यू है. इसके अलावा भी फिल्म में कई कलाकार नजर आने वाले हैं.

एक वीडियो में रणबीर को पहली बार 'रामायण' में अपने 'भगवान राम' के किरदार के बारे में बात करते हुए सुना जा सकता है. रणबीर का ये वीडियो सऊदी अरब में रेड सी फिल्म फेस्टिवल के दौरान का है. जहां उन्होंने अपने किरदार को लेकर बात की. रणबीर ने 'भगवान राम' का रोल निभाना उनके लिए एक सपना जैसा बताया और वे इस मौके को लेकर बेहद 'हंबल' महसूस कर रहे हैं. उनके इस वीडियो को काफी पसंद किया जा जा रहा है. साथ ही फैंस उनको इस किरदार में देखने के लिए काफी एक्साइटेड हैं.

#RanbirKapoor about his next

Ramayana

" Directed by nitesh tiwari,It brings together the world’s finest artists. I’ve already completed Part 1 and i am starting Part 2 soon. I’m honored & humbled to play the role of Lord Rama It's a dream for me." pic.twitter.com/AnPS3PAU84

