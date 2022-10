Ranveer Singh: सड़क पर गाड़ी चलाना रणवीर को पड़ा भारी, इस वजह से शख्स ने पुलिस में कर दी शिकायत

Ranveer Singh Traffic Rules: बॉलीवुड के हैंडसम हंक रणवीर सिंह (Ranveer Singh) अपने स्टाइल और लुक को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहते हैं. हालांकि, एक बार फिर रणवीर चर्चा में छाए हुए हैं लेकिन इस बार वो अपनी किसी फिल्म या लुक को लेकर नहीं बल्कि कार की वजह से विवाद में फंस गए हैं. दरअसल, हाल ही में रणवीर सिंह (Ranveer Singh) को मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया. वहां वो अपनी एस्टन मार्टिन गाड़ी चलाते नजर आए थे. रणबीर का ये वीडियो सोशल मीडया पर भी वायरल हुआ था. आपको बता दें कि ये शानदार कार रणवीर ने पिछले साल खरीदी थी. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, उनकी कार की कीमत करीब 3.9 करोड़ रुपये है. खैर, अब इसी कार की वजह से रणवीर चर्चा में हैं.

रणवीर की कार का इंश्योरेंश नहीं

दरअसल, गुप्ता अन्ना नाम के सोशल मीडिया यूजर ने एक ट्विटर किया और उसके साथ स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए लिखा- 'रणवीर सिंह के खिलाफ मुंबई पुलिस को सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है. वो बिना इंश्योरेंस के कल कार चला रहे थे.' इस यूजर के अनुसार रणवीर की इस गाड़ी का इंश्योरेंस 28 जून 2020 को ही खत्म हो गया था. अब इस तरह से रणवीर के बिना इंश्योरेंस गाड़ी चलाना ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करना है.

@MumbaiPolice Please take strick action on @RanveerOfficial. Insurance Failed car he drove yesterday!!#RanveerSingh pic.twitter.com/wzhSCqWzGU

— Gupta Anna (@annabhai2019) October 15, 2022