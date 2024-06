थप्पड़ कांड पर कंगना रनौत के सपोर्ट में उतरीं रवीना टंडन से उर्फी तक, तो बॉलीवुड के बड़े-बड़े धुरंधर अभी भी चुप

लोकसभा चुनाव 2024 में बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत को शानदार जीत मिली. एक्ट्रेस का राजनीति में डेब्यू सुपरहिट रहा. उन्होंने 74 हजार सीटों से कांग्रेस प्रत्याक्षी विक्रामादित्य को हराया. मगर जीतने के चंद दिन बाद ही 'क्वीन' एक्ट्रेस पर हमला हुआ. 6 जून को चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर CISF महिला जवान ने कंगना रनौत के साथ बदसलूकी की. अब इस मामले में कुछ सितारों ने एक्ट्रेस को सपोर्ट किया और थप्पड़ मारने वाली जवान पर गुस्सा जाहिर किया है.

कंगना रनौत पर हुए एयरपोर्ट अटैक पर डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री, रवीना टंडन, उर्फी जावेद और देवोलीना भट्टाचार्जी समेत कई सितारों ने रिएक्ट किया. वहीं अभी भी बॉलीवुड के तमाम बड़े सितारों ने चुप्पी साधी हुई है. वहीं सिंगर विशाल ददलानी ने सीआईएसएफ महिला जवान को सपोर्ट करते हुए कहा कि वह उन्हें नौकरी देंगे.

थप्पड़कांड पर रवीना टंडन का बयान



7 जून को रवीना टंडन ने बिना कंगना रनौत का नाम लिए इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक पोस्ट लिखा. जहां उन्होंने महिलाओं और बच्चों के खिलाफ बढ़ती हिंसा का जिक्र किया. उन्होंने लिखा, 'सफल औरतें भी इंसान हैं. सिर्फ उनके फेमस होने के चलते उनका अपमान करना कतई ठीक नहीं है और ये घातक है.'

This incident with @KanganaTeam must be condemned by every sane person. Why do I say 'sane'? Because only sane people understand how dangerous it is for a democracy. Those who are laughing at Kangana must know that many people don't like your tweets either. And you fly too. https://t.co/hznmrt8I56

— Vivek Ranjan Agnihotri (@vivekagnihotri) June 7, 2024