दर्शन ने मीडिया को दिखाई 'मिडिल फिंगर', शॉकिंग VIDEO वायरल; यूजर्स लगा रहे क्लास; सुना रहे खरी-खोटी

Actor Darshan Shocking Video Viral: कन्नड़ सुपरस्टार दर्शन इस समय एक फैन रेणुकास्वामी मर्डर केस में जेल में बंद हैं. कुछ समय पहले उनके कुछ फोटो-वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुए थे, जिनमें उनको जेल में VIP ट्रीटमेंट मिलते हुए देखा गया था. इसके बाद एक्टर ने एक बार फिर मीडिया के सामने कुछ ऐसा किया, जिसने सभी को हैरान कर दिया. दरअसल, सोशल मीडिया पर उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसने सबको चौंका दिया. वीडियो में एक्टर पुलिस वालों के साथ जेल से बाहर की ओर आते नजर आ रहे हैं.

इसी दौरान एक्टर मीडिया के कैमरों को मिडिल फिंगर दिखाते नजर आ रहे हैं. हालांकि, उनका हाथ नीचे की और है, लेकिन वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि एक्टर मीडिया को मिडिल फिंगर दिखाते नजर आ रहे हैं. उनका ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. खबरों की मानें तो गुरुवार को दर्शन की पत्नी विजयलक्ष्मी और भाई दिनकर उनसे मिलने पहुंचे, जिसके लिए उनको जेल से बाहर लाया गया और इसी दौरान एक्टर ने कैमरों को मिडिल फिंगर दिखाई. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिसने सभी को हैरान कर दिया है.

Darshan can be seen showing Middle finger to media. .

Media atleast stop the witch hunt and leave him alone. Let the law take it's course pic.twitter.com/XaXgRSJgxV

— (@ChekrishnaCk) September 12, 2024