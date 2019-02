'टोटल धमाल' पब्लिक रिव्यू: दर्शक हुए हंस-हंस कर लोटपोट, लोग दे रहे हैं इतने स्टार...

नई दिल्ली: अजय देवगन की मल्टी स्टारर मोस्ट अवेटेड कॉमेडी फिल्म 'टोटल धमाल' आज सिनेमाघरों में आ चुकी है. मस्ती और एडवेंचर से सराबोर यह फिल्म दर्शकों को खूब भा रही है और दर्शकों ने इस फिल्म को लेकर सोशल मीडिया पर अपनी राय देना शुरू कर दिया है. जिन्हें देखकर अंदाजा लगाया सकता है कि थिएटर हॉल किस तरह ठहाकों से गूंज रहे हैं.

यह पहले आई फिल्म 'धमाल' और 'डबल धमाल' का सीक्वेंस है, तो जाहिर सी बात है कि कॉमेडी के दीवानों को इस फिल्म से उम्मीदे भी कुछ ज्यादा ही थीं. लेकिन अब दर्शकों के रिव्यू जानकर लग रहा है कि फिल्म पूरी तरह से फैमिली एंटरटेनिंग मूवी है. अधिकांश दर्शकों ने इसे साढ़े तीन से लेकर पांच स्टार तक दिए हैं.

इस फिल्म में बॉलीवुड की डांसिंग क्वीन माधुरी दीक्षित एक कॉमेडी रोल में हाथ आजमा रही हैं, उनके फैंस भी फिल्म को काफी पसंद कर रहे हैं. अनिल कपूर के साथ उनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री भी लंबे अरसे बाद नजर आई है.

MadhuriDixit's Marathi Dialogues will make you fall in love and love again. She is a stunner

Sourabh Das February 22, 2019