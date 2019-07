Video: 'प्यार का पंचनामा' की जोड़ी फिर हंसाने को है तैयार, रिलीज हुआ 'झूठा कहीं का' का Trailer

नई दिल्ली: बॉलीवुड में कॉमेडी फिल्मों का बिजनेस बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छा रहता है. आडिएंस को अगर कोई किरदार पसंद आ जाए तो वो उसे बार-बार देखना पसंद करती है. 'प्यार का पंचनामा 2' में नजर आए एक्टर सनी सिंह और ओमकार कपूर एक बार फिर से पर्दे पर रंग जमाने के लिए तैयार हैं. फिल्म का ट्रेलर आज रिलीज कर दिया गया है. बता दें कि फिल्म को समीप कांग ने डायरेक्ट किया है और इस फिल्म में ओमकार कपूर और सनी सिंह के साथ ऋषि कपूर के साथ जिमी शेरगिल, लिलिट दुबे और मनोज जोशी भी नजर आएंगे. वहीं ऋषि कपूर के फैंस के लिए खुशखबरी है कि वो पूरे 9 महीने के बाद सिल्वर स्क्रीन पर वापसी कर रहे हैं.

फिल्म का ट्रेलर यूट्यूब पर ट्रेंड कर रहा है और इसी के साथ 'झूठा कहीं का' के ट्रेलर को ऋषि कपूर ने भी अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया है.

A film I completed before coming here. Total mad cracker of a movie. Was the hero of the same title (different story)with Neetu way back in the late 70’s. Hope you enjoy the same!https://t.co/RrTj5Y71uI

— Rishi Kapoor (@chintskap) July 3, 2019