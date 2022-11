Sania Mirza से शादी करने के पहले Shoaib Malik को मिला था 'धोखा'! फोन पर हुआ था निकाह, फिर..

Shoaib Malik First Nikah on Phone with Fan: भारतीय तेनी स्टार सानिया मिर्जा ने साल 2010 में पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब मालिक से शादी (Sania Mirza Shoaib Malik Wedding) की थी, तो काफी समय तक इसपर चर्चा हुआ था. भारत और पाकिस्तान के इस मिलन पर कई बातें कही गई थीं और आज लगभग 12 साल बाद, खबरें आ रही हैं कि शोएब और सानिया डिवोर्स लेने जा रहे हैं. बता दें कि फिलहाल सानिया य शोएब ने इस बारे में कुछ नहीं कहा है लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स में डिवोर्स का जिक्र बार-बार हो रहा है. क्या आप जानते हैं कि शोएब ने सानिया से पहले, अपनी एक 'फैन' से, फोन पर निकाह कर लिया था? इसके बाद उन्हें धोखा भी झेलना पड़ा था..

Sania से पहले Shoaib ने 'फैन' से पहले फोन पर किया था निकाह

सानिया मिर्जा से पहले भी शोएब मालिक की शादी हो चुकी है. शोएब ने खुद ही एक इंटरव्यू में खुलासा किया था कि उन्हें 2001 में आयेशा (Ayesha) नाम की एक लड़की ने फोन किया था और अपने आप को एक फैन के तौर पर इन्ट्रोड्यूस किया था. अपनी तस्वीरें भी शोएब के साथ शेयर करने के बाद उसन बताया था कि वो सऊदी अरब में रहती है. धीरे-धीरे बातचीत से दोनों को प्यार हो गया है और शोएब ने अपने परिवार को भी इस बारे में बताया था.

कई कोशिशों के बाद भी आयेशा शोएब से मिलने से इनकार कर देती थी और फिर एक दिन उसने शोएब को फोन करके कहा कि वो अभी फोन पर ही निकाह करना चाहती है. पाकिस्तानी क्रिकेटर ने निकाहनामा तैयार करवाया और फोन पर ही आयेशा से शादी कर ली.

पहले निकाह में Shoaib को मिला 'धोखा'

इंटरव्यू के दौरान ही, शोएब ने बताया कि 2005 में, वो पाकिस्तान में थे जब उनके एक रिश्तेदार ने कुछ ऐसा बताया कि वो चौंक गए. उन्होंने बताया कि सऊदी में रहने वाले उनके बच्चों की एक टीचर है, जिनका नाम 'महा सिद्दीकी' (Maha Siddiqui) है और वो सबको कहती हैं कि वो शोएब मालिक की बीवी हैं. तस्वीर देख शोएब दंग रह गए क्योंकि वो लड़की कोई और थी. उन्होंने 'आयेशा' से इस बारे में पूछा और धमकी दी कि वो उन तस्वीरों को पब्लिक कर देंगे.

इसपर आयेशा ने अपनी गलती मानते हुए कहा कि शोएब तस्वीरों को सामने न रखें वरना उसमें जो लड़की है, उसकी बदनामी होगी. बाद में, सानिया से शादी करने से पहले शोएब ने इस महिला को तलाक भी दे दिया था.

ये ख़बर आपने पढ़ी देश की नंबर 1 हिंदी वेबसाइट Zeenews.com/Hindi पर.