Gangubai Kathiawadi के बाद सामने आया Sanjay Leela Bhansali की अगली फिल्म का पहला लुक, पोस्टर पर दिखी ये टीवी एक्ट्रेस

Heeramandi First Look by Sanjay Leela Bhansali: 'हम दिल दे चुके सनम', 'राम लीला', 'बाजीराव मस्तानी' और 'गंगुबाई काठियावाड़ी' जैसी सुपरहिट फिल्में देने वाले डायरेक्टर संजय लीला भंसाली अब अपना नया प्रोजेक्ट, अपनी नई फिल्म रिलीज करने के लिए तैयार हैं. बता दें कि ये डायरेक्टर अपनी इस नई फिल्म के साथ ओटीटी (OTT) की दुनिया में कदम रखने जा रहे हैं. संजय लीला भंसाली की ये नई फिल्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी और इस फिल्म में ज्यादातर कलाकार वो हैं, जिनके साथ संजय लीला भंसाली ने पहले काम नहीं किया है. बता दें कि इस फिल्म के पहले लुक में आपको एक जानी-मानी टेलिविजन एक्ट्रेस भी नजर आएंगी. आइए जानते हैं कि संजय लीला भंसाली की नई फिल्म का नाम क्या है, ये किस बारे में है और इसमें हम भूमिका कौन से कलाकार निभा रहे हैं...

Sanjay Leela Bhansali की अगली फिल्म का पहला लुक आया सामने

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हम संजय लीला भंसाली की जिस अगली फिल्म की बात कर रहे हैं, उसका नाम 'हीरामंडी' (Heeramandi) है. इस फिल्म के बारे में ज्यादा जानकारी तो सामने नहीं आई है लेकिन फिल्म के पहले लुक, इसके मोशन पोस्टर में इतना जरूर लिखा है कि तब की कहानी है, जब 'कोठेवालियां भी रानी हुआ करती थीं..' (When courtesans were queens)

मोशन पोस्टर पर दिखीं ये टीवी एक्ट्रेस

'हीरामंडी' के पोस्टर में आप मुख्य रूप से पांच एक्ट्रेसेज को देख सकते हैं. फिल्म में बॉलीवुड हसीनाओं की बात करें तो मनीषा कोइराला (Manisha Koirala), अदिति राव हैदरी (Aditi Rao Hydari), सोनाक्षी सिन्हा (Sonakshi Sinha), ऋचा चड्ढा (Richa Chadha) और शर्मिन सेगल (Sharmin Segal) फिल्म में अहम भूमिकाएं निभा रहे हैं. बता दें कि संजय लीला भंसाली की इस फिल्म के पोस्टर में टीवी एक्ट्रेस संजीदा शेख (Sanjeeda Shaikh) भी नजर आ रही हैं.

