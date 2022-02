शबाना आजमी की भतीजी संग Ola Cab ड्राइवर ने कर दी ऐसी हरकत, बोलीं- नहीं है बर्दाश्त

नई दिल्ली: आपको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने वाली प्राइवेट टैक्सी सर्विस कई बार आपकी मुसीबत का कारण बन जाती है. इन प्राइवेट टैक्सी से जुड़ी कई ऐसी घटनाएं हैं जिन्होंने सोशल मीडिया पर खलबली मचा दी. अब इसी प्राइवेट टैक्सी सर्विस को लेकर ऐसा वाकया सामने आया है. इसका शिकार कोई और नहीं बल्कि मशहूर एक्ट्रेस शबाना आजमी (Shabana Azmi) की भतीजी हुईं.

शबाना आजमी (Shabana Azmi) की भतीजी का नाम मेघना विश्वकर्मा (Meghna Vishwakarma) है. मेघना के साथ हुई इस घटना का खुलासा शबाना आजमी के पोस्ट से हुआ. शबाना ने इस हादसे का जिक्र अपने ट्विटर पर किया जिसके साथ एक्ट्रेस ने भतीजी के फेसबुक पोस्ट का लिंक शेयर किया. एक्ट्रेस ने ट्वीट किया- 'मेरी 21 वर्षीय भतीजी के साथ ओला में एक हादसा हुआ. ये स्वीकार करने लायक नहीं है.'

My 21 yr old niece had a horrific experience with @Olacabs.https://t.co/37D8WIuWXr totally unacceptable @ola_supports

