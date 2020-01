AskSRK: शाहरुख खान ने छोटे बेटे अबराम से सीखा है जीवन का ये सबक! जानकर चौंक जाएंगे

नई दिल्ली: बॉलीवुड किंग शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) अपने प्रशंसकों से उतना ही प्यार करते हैं जितना कि उनके फैंस उनसे प्यार करते हैं. यही वजह है कि शाहरुख ने अपने बिजी शड्यूल में से भी अपने फैंस के साथ कुछ पल बिताने के लिए समय निकाल लिया. उन्होंने बीती शाम ट्विटर पर #AskSRK का सेशन रखा. जिसमें उनके फैंस ने उनसे मजेदार सवाल किए और शाहरुख ने भी बड़े ही बिंदास अंदाज में सारे सवालों का जवाब दिया.

शाहरुख खान हमेशा ही अपनी हाजिर जवाबी और बुद्धिमानी के लिए जाने जाते हैं. इस सेशन में शाहरुख के नार्मल फैंस ने तो सवाल किए ही साथ ही ऐसे फैंस के सवाल भी नजर आए जो खुद बॉलीवुड स्टार हैं. जी हां! बॉलीवुड एक्टर रितेश देशमुख ने भी यहां एक प्यारा सा सवाल पूछा. उन्होंने लिखा, "वो कौन सा जीवन सबक है जो आपने अबराम @Yorkrk? #AskSRK से सीखा है." जिस पर SRK ने जवाब दिया, "जब भी आप दुखी हों या गुस्से में हों... अपना पसंदीदा वीडियो गेम खेलते हुए थोड़ा रो लें."

Whenever you are sad hungry or angry...cry just a little bit while playing your favourite video game. https://t.co/YoG90FVN6E

शाहरुख खान का यह जवाब सुनकर उनके चाहने वाले एक बार फिर उनकी सादगी के मुरीद हो गए हैं. क्योंकि सच में हम अपनी बड़ी से बड़ी परेशानी को आसानी से खत्म कर सकते हैं बस आपको बच्चों की तरह सोचना होगा.

वहीं एक फैंन ने पूछा, "यदि आप प्रसिद्ध नहीं होते, तो आप अभी क्या कर रहे होते? #AskSrk" SRK ने उत्तर दिया, "मैं घर के आस-पास वही काम करता हूं जो आम लोग करते हैं. प्रसिद्ध होना ही एक काम नहीं है. यह एक उपचुनाव नहीं है. जो काम आप कभी-कभी करते हैं... "

I would do the very same things I do around the house. Being Famous is not a job it’s a byproduct of the work you do sometimes... https://t.co/uEtUYDbLub

