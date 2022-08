Shah Rukh Khan को धूल चटाने आ रहा ये धांसू एक्टर, 'Pathaan' लुक देखकर फटी रह जाएंगी आंखें

Shah Rukh Khan Pathaan John Abraham First Look: शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) को 2018 में 'जीरो' (SRK Zero) में देखा गया था और उसके बाद से एसआरके के फैन्स उनकी अगली फिल्म का इंतजार कर रहे हैं. शाहरुख की अगली रिलीज 'पठान' (Pathaan) होने वाली है, जिसका फैन्स बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. पठान में शाहरुख खान के लुक को लेकर तो कुछ तस्वीरें सामने आई थीं लेकिन उनके को-एक्टर्स के लुक को लेकर ज्यादा खुलासे नहीं हुए हैं. पठान के एक और एक्टर का लुक आज आधिकारिक तौर पर रिलीज किया गया है, जिसे देख फैन्स की आंखें फटी रह गई हैं..

Shah Rukh Khan को धूल चटाने आ रहा ये धांसू एक्टर

शाहरुख खान की पठान (Shah Rukh Khan Pathaan) फिल्म में दीपिका पादुकोण (Deepika Padukone Pathaan) के साथ-साथ जॉन अब्राहम (John Abraham) भी नजर आएंगे. दीपिका और शाहरुख ने हाल ही में जॉन के लुक को रिवील किया है. एक कमांडो के कपड़ों में जॉन काफी हॉट लग रहे हैं और देखकर ऐसा लग रहा है कि वो शाहरुख के किरदार को कड़ी टक्कर दे सकते हैं.

'Pathaan' लुक देखकर फटी रह जाएंगी आंखें

पठान में जॉन अब्राहम (John Abraham Pathaan) के लुक को एक मोशन पोस्टर और पोस्टर के माध्यम से दुनिया के सामने लेकर आया गया है. मोशन पोस्टर की शुरुआत टाइम बॉम्ब के फटने से होती है जिसके बाद हुए धुएं में से जॉन निकलकर आते हैं. काले पैंट और सफेद राउन्ड नेक शर्ट के ऊपर कमांडो वाला काला गीयर और हाथ में बंदूक लिए जॉन के चेहरे पर काफी इन्टेन्स एक्सप्रेशन्स हैं.

बोल्ड अवतार में नजर आएंगी Deepika

कुछ समय पहले शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण के भी लुक्स का खुलासा हुआ था. दीपिका के माथे से खून भ था है और काले टैंक टॉप में वो कैमरे के आगे बंदूक तानकर खड़ी हुई हैं. शाहरुख के लुक में बैक पोज दिखाई दे रहा है जिसमें शाहरुख के लंबे बाल हैं, कलाई में हथकड़ी है और हाथ में लंबी बंदूक है. आपको बता दें कि इस फिल्म को आदित्य चोपड़ा प्रोदुस कर रहे हैं और इसके डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद हैं. पठान 25 जनवरी, 2022 को रिलीज होगी.

