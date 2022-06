Shah Rukh Khan कौन सा Smartphone यूज करते हैं? ऐसे हुआ खुलासा, आप भी जानिए

Which Smartphone does Shah Rukh Khan use and what is its price: हम सभी के अंदर एक ऐसी आदत छिपी हुई है जिसमें हमें जानना होता है कि हमारे आस-पास के लोगों के पास क्या है, वो क्या कर रहे हैं, उनके जीवन में क्या चल रहा है. ये जिज्ञासा उन लोगों के लिए और बढ़ जाती है जिनको हम पर्सनली नहीं जानते हैं या जो सेलिब्रिटीज हैं. हिन्दी फिल्म इंडस्ट्री के 'बादशाह', शाहरुख खान (Rukh Khan) कौन सा स्मार्टफोन यूज करते हैं, क्या आप जानते हैं? आइए हम आपको बताते हैं..

Shah Rukh Khan कौन सा स्मार्टफोन यूज करते हैं?

शाहरुख खान को किसी परिचय की जरूरत नहीं है. बॉलीवुड के किंग खान' के देश-विदेश में करोड़ों फैन्स हैं जो एसआरके (SRK) के बारे में सबकुछ जानना चाहते हैं. अगर आप भी जानना चाहते हैं कि शाहरुख खान कौन सा स्मार्टफोन इस्तेमाल करते हैं तो हम आपको बता दें कि शाहरुख का स्मार्टफोन अप्रैल महीने के टॉप 5 बेस्ट सेलिंग स्मार्टफोन्स (Top 5 Best Selling Smartphones) में से एक है और इसकी कीमत लाखों में है. शाहरुख खान Apple का iPhone 13 Pro Max यूज करते हैं, जिसे भारत में 1,29,900 रुपये में लॉन्च किया गया था. ये फिलहाल ऐप्पल की लेटेस्ट फ्लैगशिप स्मार्टफोन सीरीज का टॉप मॉडल फोन है.

ऐसे हुआ इस बात का खुलासा

अगर आप सोच रहे हैं कि इस बात का खुलासा कैसे हुआ है और इसमें कितनी सच्चाई है तो हम आपको बता दें कि इस बात का खुलासा खुद शाहरुख खान ने किया है. दरअसल, हाल ही में शाहरुख खान ने अपने इंस्टाग्राम हैन्डल (Shah Rukh Khan Instagram) से और ट्विटर (Shah Rukh Khan Twitter) पर एक मिरर सेल्फी शेयर की थी. इस सेल्फी को शाहरुख ने बॉलीवुड में अपने 30 साल पूरे करने (Shah Rukh Khan completes 30 Years in Bollywood) की खुशी में पोस्ट किया था. इस सेल्फी में उनका iPhone 13 Pro Max दिखाई दे रहा है.

फोटो में देखा जा सकता है कि शाहरुख खान iPhone 13 Pro Max के Sierra Blue कलर ऑप्शन को यूज करते हैं. इस फोन पर उन्होंने MagSafe केस लगा रखा है. आपको बता दें कि इस केस की कीमत करीब 5 हजार रुपये है.