शाहरुख ने बेटे आर्यन की डेब्यू सीरीज का किया ऐलान, तो कंगना ने दिया ऐसा रिएक्शन; बोलीं- 'फिल्मी फैमिली के बच्चे सिर्फ...'

Kangana Ranaut On Aryan Khan Debut: बॉलीवुड के बादशाह कहे जाने वाले सुपरस्टार शाहरुख खान ने हाल ही में अपने बेटे आर्यन खान के डायरेक्टोरियल डेब्यू की सीरीज का ऐलान किया है, जो नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगी. इस सीरीज का प्रोडक्शन शाहरुख की पत्नी गौरी खान ने किया है और ये सीरीज इंडस्ट्री के बैकग्राउंड पर आधारित है. रेड चिलीज और नेटफ्लिक्स ने इस सीरीज के लिए साझेदारी की है.

इसका ऐलान लॉस एंजिल्स में एक इवेंट के दौरान किया गया. आर्यन खान की डायरेक्शन में बनी सीरीज 'स्टारडम' 2025 में रिलीज होगी और इसके लेखन का श्रेय भी आर्यन खान को ही जाता है. शाहरुख खान ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी और बताया कि दर्शकों को एक नई और दिलचस्प कहानी देखने को मिलेगी. ये सीरीज रेड चिलीज और नेटफ्लिक्स के सहयोग से बनाई जा रही है.

आर्यन के डेब्यू पर आया कंगना का रिएक्शन

शाहरुख खान के ऐलान पर अब कंगना रनौत का रिएक्शन आया है, जो तेजी से वायरल हो रहा है. उन्होंने अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज पर कुछ पोस्ट शेयर कर कहा कि आर्यन ने बाकी स्टारकिड्स की तरह आसान रास्ता नहीं अपनाया. कंगना ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में लिखा, 'ये अच्छा है कि फिल्मी परिवार के बच्चे सिर्फ दिखने के लिए या एक्टिंग में कदम रखने के बजाय कुछ नया कर रहे हैं. हमें कैमरे के पीछे भी और लोग चाहिए. अच्छा है कि आर्यन ने ये रास्ता अपनाया'.

आर्यन के डेब्यू पर कही ये बात

कंगना ने आगे लिखा कि आर्यन का ये कदम भारतीय सिनेमा के लिए फायदेमंद हो सकता है और उनके बतौर फिल्ममेकर और राइटर डेब्यू को देखने का इंतजार है. वे मानती हैं कि जिनके पास संसाधन होते हैं, वे अक्सर आसान रास्ता अपनाते हैं, लेकिन आर्यन ने अलग रास्ता चुना है. ये भारतीय सिनेमा के लिए एक अच्छा संकेत है. शाहरुख खान ने एक्स पर पोस्ट करके आर्यन के डायरेक्टर के रूप में डेब्यू का ऐलान किया.

It’s a special day when a new story is being presented for the audience. Today is even more special as @RedChilliesEnt and Aryan Khan embark on their journey to showcase their new series on @NetflixIndia . Here’s to untamed story telling….controlled chaos…gutsy scenes and lots… pic.twitter.com/8v0eBzRZ6S

— Shah Rukh Khan (@iamsrk) November 19, 2024