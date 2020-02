कमल हासन ने रेखा को किया था जबरन KISS, वीडियो वायरल होने के बाद पड़ रही है लताड़

नई दिल्ली : साउथ की वेटरन एक्ट्रेस रेखा (Rekha) का एक इंटरव्यू वायरल हो रहा है, जिसे लेकर मशहूर एक्टर कमल हासन (Kamal Hassan) पर सवाल उठाए जा रहे हैं. उन्होंने इस इंटरव्यू में बताया कि 1986 में वह बालचंदर की फिल्म 'पुन्नागै मन्नन' की शूटिंग कर रही थी, जिसमें उनके साथ कमल हासन थे. इस शूटिंग के दौरान कमल हासन ने उन्हें एक सीन में बिना बताए किस कर लिया था. इस किस की योजना कमल हासन और बालचंदर ने पहले ही बना रखी थी. रेखा से दोनों ने ही कभी इस बात के लिए माफी नहीं मांगी.

इस फिल्म की शूटिंग की बात करते हुए रेखा ने बताया कि फिल्म के एक सीन में हीरो-हीरोइन आत्महत्या करने के लिए जाते हैं, तभी कमल हासन किस कर लेते हैं. किस के बार में रेखा को कोई जानकारी नहीं होती और वह इससे काफी डर जाती हैं. जब रेखा परेशान दिखती हैं कि ये तो स्क्रिप्ट में नहीं था तो डायरेक्टर कहते हैं कि उन्हें हीरो-हीरोइन के बीच का इमोशन दिखाना था. इसमें अश्लीलता जैसा कुछ नहीं है. रेखा ने बताया कि वह उस समय 16 साल की थीं और 10वीं में पढ़ रही थीं. वह इस बात से डरी हुई थीं कि उनके पिता ये सीन देखकर काफी नाराज होंगे. रेखा ने बताया कि वह काफी लंबे समय तक इस बात को लेकर दुखी और डरी रहीं. रेखा का ये इंटरव्यू वायरल हो रहा है और लोग सोशल मीडिया पर इसे यौन उत्पीड़न का मामला बता रहे हैं. इसके साथ ही मांग भी कर रहे हैं कि कमल हासन को रेखा से माफी मांगनी चाहिए.

WTF!

This would have made the headlines if it happened in Hollywood. This is proper 'sexual harassment at the workplace'. Worst is, they've even planned it.

But since it's Kamal saaaaar and Balachandar saaaaar, it should be fine I guess. pic.twitter.com/alPAC7eXJy

— Sangeeth (@Sangeethoffcl) February 23, 2020