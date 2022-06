Sumona Chakravarti ने Aamir Khan की इस फिल्म में किया था काम, पुराना वीडियो शेयर कर एक्ट्रेस ने कहा- 'मैं बच्ची थी यार'

Sumona Chakravarti Shares An Old Video: एक्ट्रेस सुमोना चक्रवर्ती (Sumona Chakravarti) पॉपुलर कॉमेडी शो 'द कपिल शर्मा शो' (The Kapil Sharma Show) में 'भूरी' का किरदार निभाने के लिए मशहूर हैं. सुमोना (Sumona Chakravarti) ने कुछ दिनों पहले एक्ट्रेस काजोल (kAJOL) के चचेरे भाई सम्राट मुखर्जी के साथ अपनी शादी की अफवाहों के कारण खूब सुर्खियां बटोरी थीं. वहीं, अब सुमोना आमिर खान (Aamir Khan) और मनीषा कोइराला की साल 1999 में रिलीज हुई फिल्म 'मन' से अपने थ्रोबैक वीडियो की वजह से सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही हैं.

सुमोना ने वीडियो पर दिया रिएक्शन

सुमोना चक्रवर्ती (Sumona Chakravarti) ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर वीडियो को फिर से शेयर किया और लिखा, 'क्योंकि हर कोई पूछ रहा है कि क्या ये मैं हूं. हां'. उन्होंने लिखा, 'मैं सिर्फ एक बच्ची थी यार'. इस वायरल वीडियो में लगभग 10 साल की सुमोना एक छोटे बच्चे को प्यार के बारे में समझाती नजर आ रही हैं. वीडियो में मनीषा कोइराला भी दिखाई दे रही हैं. इस वीडियो में नन्ही सुमोना बेहद क्यूट लग रही थीं. आपको बता दें कि, डायरेक्टर इंद्र कुमार की फिल्म 'मन' साल 1999 में रिलीज हुई थी जिसमें सुमोना एक बाल कलाकार के रूप में दिखाई दीं. इस रोमांटिक ड्रामा में अनिल कपूर (Anil Kapoor) और शर्मिला टैगोर भी मुख्य भूमिकाओं में थे. ये फिल्म साल 1957 की अमेरिकी फिल्म 'एन अफेयर टू रिमेम्बर' पर बेस्ट फिल्म थी.

सुमोना ने की अपनी शादी की अफवाहों पर बात

वहीं, सुमोना चक्रवर्ती (Sumona Chakravarti) ने हाल ही में सम्राट मुखर्जी के साथ अपनी शादी की अफवाहों को खारिज कर दिया था और खबरों को बकवास बताया. एक्ट्रेस ने ईटाइम्स से कहा, 'हे भगवान! ये सोशल मीडिया की 10 साल पुरानी कहानियां हैं. ये बकवास है. सच कहूं तो नो कमेंट, मैं अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बात करना पसंद नहीं करती. अगर कभी ऐसा होता है, तो आप सभी को इसके बारे में पता चल जाएगा. मैं खुद इसकी अनाउंसमेंट करूंगी.'

यह भी पढ़ें- Kapil Sharma: फिटनेस के मामले में कपिल भी नहीं है किसी से पीछे, देखें Video

एंटरटेनमेंट की लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग खबरों के लिए यहां क्लिक करें Zee News के Entertainment Facebook Page को लाइक