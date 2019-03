FUNNY VIDEO: केक चुराते हुए रंगे हाथों पकड़ी गईं सनी लियोनी, फिर की सीनाजोरी

नई दिल्ली: फैशन और एंटरटेनमेंट इंडस्टी के लोग अगर किसी चीज से बचते हैं तो वह है वेट गेन कराने वाला खाना, ऐसे में अगर कोई एक्ट्रेस दिल खोलकर खाते दिखे तो लोगों को आश्चर्य होने लगता है लेकिन अगर कोई केक जैसी चीज चोरी करने लगे तो??? आपको भी सुनकर हैरानी हुई न! लेकिन सनी लियोनी की एक ऐसी ही चोरी रंगे हाथ पकड़ी गई है. अब सनी का यह चोरी और सीनाजोरी का वीडियो काफी वायरल हो रहा है.

बॉलीवुड एक्ट्रेस सनी लियोनी जितने अपने काम को लेकर जितनी अपने काम के प्रति सिंसियरिटी को लेकर फेमस हैं उतनी ही वह अपनी शरारतों को लेकर बदनाम भी हैं. सनी अपनी बिजी लाइफ में एक भी शरारत या मस्ती का मौका नहीं छोड़ती. सनी के दोस्त और उनके साथ काम करने वाले भी उनके चुलबुलेपन से कई बार चौंक जाते हैं. इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ, जब सनी ने केक की चोरी करने से भी संकोच नहीं किया. देखिए यह वीडियो...

Ummmm yes I have so much fun working

After all this, my team didn’t even give me a piece of cake They just took it and ate it Didn’t even offer me

Thanks RadioMirchi and mirchiprerna for letting me steal cake So much fun pic.twitter.com/IjTh9dhx7G

Sunny Leone SunnyLeone March 25, 2019