सनी लियोनी के साथ बीच समंदर हुआ हादसा, बिकिनी पहन करतब दिखाना पड़ गया भारी

नई दिल्ली: बॉलीवुड एक्ट्रेस सनी लियोनी (Sunny Leone) सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं. हाल ही में उन्होंने अपना एक ऐसा वीडियो शेयर किया, जिसे देख उनके फैंस तो परेशान ही हो गए, लेकिन कुछ लोगों का दिन भी बन गया. सनी लियोनी समंदर के बीचों-बीच मस्ती करने के अंदाज में तो गईं लेकिन फिर उनके साथ जो हुआ, उसका वीडियो देख आप भी हैरान रह जाएंगे.

समंदर में बार-बार गिरीं सनी लियोनी

सनी लियोनी (Sunny Leone) ने हाल ही में मालदीव का एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में वो बिकिनी पहन वॉटर स्पोर्ट्स के मजे लेने की कोशिश कर रही हैं. इस दौरान उनका बैलेंस बिगड़ जाता है, वो गिर जाती हैं और ऐसा एक बार नहीं बल्कि कई बार होता है. लाख कोशिशों के बावजूद सनी इस वॉटर स्पोर्ट का आनंद नहीं ले पातीं. सनी के इस वीडियो को देख आपका दिन बन जाएगा.

सनी ने शेयर किया फिल्म का पोस्टर

हाल ही में, सनी लियोनी (Sunny Leone) की मच अवेटेड फिल्म OMG यानी Oh My Ghost का फर्स्ट लुक रिलीज हो गया है. पोस्टर में सनी लियोनी हाथ में कटार पकड़े हुए निडर अंदाज में नजर आ रही हैं. फिल्म के फर्स्ट लुक को साउथ के स्टार विजय सेतुपति ने शेयर किया और पूरी टीम को बधाई दी. Oh My Ghost में सनी लियोनी एक रानी के किरदार में है, जिससे एक बड़ी मिस्ट्री जुड़ी हुई है.

सनी का किरदार है अहम

Oh My Ghost एक तमिल हॉरर कॉमिडी है, जिसे युवान ने डायरेक्ट किया है. युवान ने हाल ही इस फिल्म और सनी लियोनी (Sunny Leone) के किरदार के बारे में अहम जानकारी दी. युवान ने बताया, 'सनी लियोनी के कैरेक्टर के बारे में खास बात यह है कि वह फिल्म की हीरो भी है और विलेन भी. कई ऐसे पल आएंगे, जहां वह एकदम सॉफ्ट लगेंगी और फिर ऐसे भी पल हैं, जहां वह अपना अहंकार भरा रूप भी दिखाती हैं. इस रोल में सनी लियोनी को दोनों तरह के इमोशन्स दिखाने थे और उन्होंने कमाल का काम किया है.'

क्या है फिल्म की कहानी

Oh My Ghost की ज्यादातर शूटिंग मुंबई में हुई है. फिल्म में सनी लियोनी (Sunny Leone) के अलावा कॉमीडियन सतीश, योगी बाबू, संजना और दर्शा गुप्ता और तिलक रमेश भी नजर आएंगे. कहानी एक हजार साल पुराने वक्त की है. इसे Cleopatra के जमाने की कहानी बताया जा रहा है.

