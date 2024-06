सुशांत सिंह राजपूत की चौथी बरसी पर लाचार दिखे पिता, बहन श्वेता बोलीं- तुम्हारी मौत आज भी एक राज है

Sushant Singh Rajput Death Anniversary: सुशांत सिंह राजपूत की मौत को 14 जून को 4 साल हो गए हैं. सुशांत की इस साल चौथी डेथ एनिवर्सरी है. इस मौके पर बॉलीवुड से लेकर टेलीविजन तक के कई सितारों ने एक्टर के साथ अपनी पुरानी तस्वीर शेयर कर उन्हें याद किया. वहीं अब सुशांत की रियल सिस्टर श्वेता सिंह ने अपने भाई के लिए लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा. साथ ही एक्टर की मौत का राज जानने की बात कही है.

शेयर किया पुराना वीडियो

सुशांत सिंह का परिवार एक्टर की मौत की गुत्थी सुलझाने का लगातार प्रयास कर रहा है. भाई की मौत की चौथी बरसी पर बहन श्वेता ने अपने अकाउंट से दो वीडियो शेयर किए हैं. एक वीडियो में सुशांत की बहनों के साथ है तो वहीं दूसरा वीडियो अभी का है. जिसमें उनकी याद में प्रार्थना सभा रखी गई.

Bhai, it's been 4 years since you left, and we still don't know what happened on June 14, 2020. Your death remains a mystery. I've pleaded for the truth, but today, for one last time, I'm asking everyone who can help: don't we deserve to know what happened to our brother Sushant? pic.twitter.com/IhK1mdK3Ii

