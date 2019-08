TV सेलेब्स हुए सुषमा स्वराज के निधन से गमजदा, 'दिल मानने को तैयार नहीं आप साथ नहीं'

नई दिल्ली: बीजेपी नेता और प्रखर वक्ता सुषमा स्वराज के निधन से पूरा देश सदमे में है. मंगलवार देरा रात दिल का दौरा पड़ने से राजनीति के पलट का चमकता सितारा सुषमा हमेशा के लिए अनंत में खो गया है. बॉलीवुड सेलेब्स से लेकर टीवी के स्टार्स तक सब इस खबर से स्तब्ध हैं. विदेश मंत्री रहते हुए कई सेलेब्स की मदद करने वाली सुषमा स्वराज का इस तरह जाना दुखद है. सोशल मीडिया पर टीवी सेलिब्रेटी इस तेज तर्रार नेता को अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि दे रहे हैं.

टीवी एक्टर करणवीर बोहरा ने अपने ट्विटर पोस्ट पर सुषमा स्वराज को याद करते हुए लिखा कि मैं ये खबर सुनकर सदमे में हूं. एक महिला जिन्होंने अपने कठिन परिश्रम से देश की उन्नति के लिए काम किया और दूसरे देशों में फंसे अपनों की मदद के लिए जी जान ला दिया. अब हमारे बीच नहीं रहीं. भगवान आपकी आत्मा को शांति दे. बता दें कि रसिया में फंसे करणवीर को सुषमा स्वराज ने तत्काल प्रभाव से मदद मुहैया करवाई थी.

पाकिस्तान से भारत वापस लाई गईं उजमा पर बनेगी फिल्म, इन्हें मिला सुषमा स्वराज का किरदार

Shocked to hear that @SushmaSwaraj ji passed away.A woman who worked hard for the betterment of r country,she never made any Indian feel alienated when in trouble in a foreign land.

(Like in Russia, if it wasn't for Sushmaji I wud have been impounded) #RIPSushmaJi #Jaihind

— Karanvir Bohra (@KVBohra) August 6, 2019