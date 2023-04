NMACC Day 2: Gigi Hadid को Varun Dhawan ने पहले उठाया बाहों में, फिर किया Kiss! अब एक्टर को देनी पड़ी सफाई

Gigi Hadid को Varun Dhawan ने बाहों में उठाकर किया Kiss!

जीजी हदीद एक हॉलीवुड मॉडल हैं जिन्हें मुंबई में देखकर ही फैंस बहुत खुश हैं. NMACC के लॉन्च इवेंट के दूसरे दिन पर, रणवीर सिंह (Ranveer Singh), आलिया भट्ट (Alia Bhatt), रश्मिका मंदाना (Rashmika Mandanna) और शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) समेत कई सितारों ने परफॉर्म किया था. ऐसा ही एक परफॉर्मेंस वरुण धवन ने भी दिया था जिसमें एक हिस्सा ऐसा है जब स्टेज पर जीजी हदीद आ जाती हैं, वरुण उन्हें बाहों में उठाकर घुमाया देते हैं और फिर गालों पर मॉडल को किस कर लेते हैं.

अब एक्टर को देनी पड़ी रही हैं सफाई!

वरुण धवन और जीजी हदीद के इस वीडियो को आप यहां देख सकते हैं. इस वीडियो को जिस-जिस पोर्टल ने शेयर किया है, वहां नेटिजेन्स वरुण धवन को बुरी तरह ट्रोल कर रहे हैं. कई लोगों का यह कहना है कि वरुण को इस तरह जीजी को उठाना नहीं चाहिए था, उन्हें किस भी नहीं करना चाहिए था, ये भारतीय संस्कृति के खिलाफ है. ऐसा बोला जा रहा है कि वरुण ने जीजी से बिना पूछे, परमिशन लिए ये काम किया जो गलत था.

I guess today you woke up and decided to be woke. So lemme burst ur bubble and tell u it was planned for her to be on stage so find a new Twitter cause to vent about rather then going out and doing something about things . Good morning https://t.co/9O7Hg43y0S

— VarunDhawan (@Varun_dvn) April 2, 2023