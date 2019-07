'अर्जुन रेड्डी' फेम सुपरस्टार विजय देवरकोंडा की एक्शन में वापसी, Trailer शेयर कर हुए इमोशनल

नई दिल्ली: साउथ फिल्म इंडस्ट्री में फिल्म 'अर्जुन रेड्डी' से सनसनी मचा देने वाले एक्टर विजय देवरकोंडा लगातार खबरों में बने हुए हैं. 'अर्जुन रेड्डी' की रीमेक फिल्म 'कबीर सिंह' भी बॉलीवुड फैंस का दिल जीतने में सफल रही है. विजय इन दिनों अपनी नई फिल्म की रिलीज में बिजी चल रहे है. विजय देवरकोंडा ने फिल्म 'डियर कामरेड' का ट्रेलर आज फैंस के साथ शेयर किया है. फिल्म का ट्रेलर शेयर करते हुए विजय इमोशनल हो गए और उन्होंने ने ट्विटर पर एक पोस्ट भी लिख डाला है.

विजय ने ट्वीट करते हुए लिखा कि दुनिया के साथ इसे साझा करते हुए सुपर इमोशनल महसूस कर रहा हूं. हमने इसमें अपनी सारी मेहनत लगा दी. यह हार्ट ईमोजी कॉमरेड्स, अब आपकी है.

Feeling super emotional sharing this one with the world. We put our everything in this one. It's

Comrades its yours now #DearComradeTrailer https://t.co/7fXb0UEo9Z

— Vijay Deverakonda (@TheDeverakonda) July 11, 2019