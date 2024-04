आखिर क्यों स्टेज पर नतमस्तक हुईं मृणाल ठाकुर, बगल में खड़े विजय देवरकोंडा का रिएक्शन हुआ वीडियो में कैद

Vijay Deverakonda Reacts On Mrunal Thakur Thanks To Fan: हाल ही में सोशल मीडिया पर बॉलीवुड से लेकर साउथ इंडस्ट्री पर छाई मृणाल ठाकुर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसको खूब पसंद किया जा रहा है. वीडियो में एक्ट्रेस स्टेज पर खड़ी नजर आ रही हैं और अपने फैंस को धन्यवाद करती नजर आ रही हैं, लेकिन उनके आभार करने के तरीके ने उनके फैंस का दिल जीत लिया है.

दरअसल, वायरल हो रहे वीडियो में मृणाल ठाकुर स्टेज से अपने फैंस का आभार व्यक्त करती हैं, जिसके लिए एक्ट्रेस अपने घुटनों के बल बैठ जाती हैं और सिर झुक कर वहां मौजूद अपने फैंस का आभार जताती हैं. वीडियो में उनके साथ साउथ सुपरस्टार विजय देवरकोंडा भी नजर आ रहे हैं. दोनों अपनी तेलुगु फिल्म 'द फैमिली स्टार' की प्रमोशन के लिए पहुंचे थे. इवेंट के दौरान, मृणाल लाइट कलर के सूट में नजर आ रही हैं और स्टेज से अपने फैंस को इतना प्यार देने के लिए धन्यवाद देती नजर आ रही हैं.

#MrunalThakur bows down on stage, thanking the Telugu audience for their love and support.

You guys made me your #FamilyStar pic.twitter.com/W79pc3Vf2l

— Gulte (@GulteOfficial) April 2, 2024