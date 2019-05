MEME शेयर पर बोले विवेक ओबेरॉय, 'जिन पर पोस्ट है उन्हें दिक्कत नहीं, लेकिन लोगों को नेतागिरी करनी है'

नई दिल्ली : विवेक ओबेरॉय अपनी फिल्म को लेकर चर्चा में तो बने हुए हैं लेकिन इसी बीच उन्होंने एक पोस्ट करके खुद को विवादों में खींच लिया है. विवेक ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक मीम पोस्ट शेयर किया है जिसमें ऐश्वर्या राय बच्चन सलमान, विवेक और अभिषेक बच्चन के साथ नजर आ रही हैं. इस पोस्ट पर ऐश्वर्या राय को टारगेट करते हुए पोल्स के नतीजों का मजाक बनाया गया है. इस पोस्ट के बाद से विवेक ओेबेरॉय को सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जा रहा है. इसी बीच विवेक ओबेरॉय ने बयान देते हुए कहा है कि पता नहीं लोग क्यों इस बात को इतना तूल दे रहे हैं जबकि जो लोग उस पोस्ट में उन्हें दिक्कत नहीं है.

विवेक ओबेरॉय ने एएनआई पर बात करते हुए कहा कि उस पोस्ट को इतना अहम क्यों बनाया जा रहे जो उस मीम में हैं उन्हें दिक्कत नहीं लेकिन लोगों खुद नेतागिरी करने से बाज नहीं आते हैं. दीदी ने मीम बनाने वालों को जेल भिजवा दिया और अब लोग मुझे जेल भेजने के पीछे पड़े हुए हैं. लेकिन ये लोग मेरी फिल्म को रिलीज होने से नहीं रोक सकते.

V Oberoi: Those in the meme don't have a problem, but everyone else has. Kaam karne jaate hain nahi non-issues ke upar netagiri shuru kar dete hain. Didi put someone behind bars for a meme, people are I be put behind bars too. They couldn't stop my film, now they are trying this. https://t.co/SxQehFDWFe

