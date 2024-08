कौन हैं बांग्लादेश के हिंदू सिंगर राहुल आनंद, जिनके 140 साल पुराने घर को आग में झोंका, तबाह किए 3000 म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट

बांग्लादेश में आई उथल-पुथल ने हर किसी को हैरान कर दिया है. शेख हसीना ने देश छोड़ दिया है तो पड़ोसी देश में हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है. हिंसक भीड़ लगातार हिंदुओं पर हमला कर रही है. कभी मंदिर पर हमले की खबर आती है तो कभी हिंदू के घर पर. इस बीच बांग्लादेश के मशहूर हिंदू सिंगर राहुल आनंद के घर पर भी अटैक किया गया. उपद्रवियों ने उनका पूरा घर तहस-नहस कर दिया. क्या आप जानते हैं आखिर राहुल आनंद हैं कौन. चलिए बताते हैं.

मंगलवार को बांग्लादेश के मशहूर लोक गायक राहुल आनंद के घर पर कुछ हमलवारों ने आंतक मचाया. उनके घर पर लूट की गई तो पूरे घर को आग में झोंक दिया गया. वह बहुत ही मुश्किल से अपने परिवार से निकले. ऐसे में राहुल आनंद का बयान भी खूब छाया.

This is house of Bangladeshi Musician Rahul Ananda. !slamic terrorist burned down whole house. He has so many musical instrument but LKFC will tell you that there is no terror against Hindus in Bangladesh. pic.twitter.com/GrVJQBMRgG

— Gareeboo (@GareeboOP) August 7, 2024