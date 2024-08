Explained: क्यों नागार्जुन के कन्वेंशन सेंटर पर चला बुलडोजर, अतिक्रमण के आरोप से एक्टर के रिएक्शन तक, जानें सब जरूरी बातें

तेलुगू सुपरस्टार नागार्जुन अक्किनेनी इन दिनों बेटे नागा चैतन्य की सगाई को लेकर चर्चा में थे. मगर इस बीच उनपर मुसीबत टूट पड़ी है. हुआ ये कि उनके कन्वेंशन सेंटर पर आपदा प्रबंधन एवं संपत्ति संरक्षण एजेंसी (हाइड्रा) ने बुलडोजर चला दिया है. ये बात है 23 अगस्त की. आरोप है कि एक्टर ने हैदराबाद की तिम्मिडकुंटा झील के पास अतिक्रमण किया है. वहीं नागार्जुन का बयान भी सामने आया है. उन्होंने बताया कि वह जिम्मेदार नागरिक हैं और कभी भी गैर-कानूनी काम नहीं करते. उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि हाइड्रा की ओर से पहले नोटिस भी नहीं दिया गया था. चलिए बताते हैं आखिर क्या है पूरा मामला.

हाइड्रा इस वक्त हैदराबाद में फुल टैंक लेवल यानी तालाब, झील, नाले या ल स्त्रोतों के आसपास के गैर-कानूनी निर्माण पर सख्त रुख अपना रही है. इसी राह में एक्टर नागार्जुन की प्रॉपर्टी पर भी कार्यवाई हुई. हाइड्रा ने स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर ये कदम उठाया. जहां एक्टर के कन्वेंशन सेंटर को धवस्त कर दिया गया है. इस मामले पर एक्टर भी आगबबूला हो गए हैं.

इस वजह से चल रहा ताबड़तोड़ बुलडोजर

इसी साल की शुरुआत में जोनलर कमिश्नर्स ने ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन (GHMC) ने एक झील प्रोटेक्शन कमेटी का गठन किया था. जो जल निकायों के आसपास के अतिक्रमण के रोकथाम को लेकर काम करेंगे. हाल ही में नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर (एनआरएससी) ने भी खुलासा किया है कि 1979 से 2024 के बीच हैदराबाद में झीलों का दायरा 61 फीसदी कम हो गया है.

VIDEO | Hyderabad Disaster Response and Assets Monitoring and Protection (HYDRA) authorities have started demolishing actor Nagarjuna's N-Convention Centre located in the Madhapur area of Ranga Reddy district, Telangana. This action comes following allegations that the facility… pic.twitter.com/20XIVb4CZ5

क्यों चला नागार्जुन के कन्वेंशन सेंटर पर बुलडोजर

दावा किया जा रहा है कि नागार्जुन का ये कन्वेंशन सेंटर तिम्मिडकुंटा झील पर 1.12 एकड़ क्षेत्र झील के फुल टैंक लेवल के अंदर था. जबकि ये पूरा हॉल 10 एकड़ के क्षेत्र में बना हुआ है. ये भी दावा किया जा रहा है कि ये निर्माण बफर जोन के 2 एकड़ में भी आता है. बफर जोन का मतलब की झील के आसपास की पट्टी. जहां निर्माण करने की मनाही होती है.

किसने की कंप्लेंट

ये मामला तब सामने आया जब कन्वेंशन सेंटर के खिलाफ बुधवार को तेलंगाना के सड़क और भवन मंत्री कोमाटिरेड्डी वेंकट रेड्डी ने हाइड्रा में शिकायत दी. इतना ही नहीं उन्होंने शिकायत के साथ गूगल अर्थ मैप के साथ अतिक्रमण की ओर इशारा करने वाला एफटीएल मैप को भी जमा किया था.

Pained by the unlawful manner of demolition carried out in respect of N Convention, contrary to existing stay orders and Court cases.

I thought it fit to issue this statement to place on record certain facts for protecting my reputation and to indicate that we have not done any…

— Nagarjuna Akkineni (@iamnagarjuna) August 24, 2024