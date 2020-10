Shahrukh Khan को फैंस से क्यों करनी पड़ी ऐसी गुजारिश?

नई दिल्लीः शाहरुख खान (Shahrukh Khan) ने अपने करियर में कई उतार-चढ़ाव देखे हैं, पर उन्होंने अपने फैसलों पर कभी अफसोस नहीं जताया. शाहरुख खान ने अपने ट्विटर हैंडल से सवाल-जवाब का एक दौर शुरू किया था. ‘#आस्कएसआरके’ के दौरान फैंस ने उनसे उनके निजी जीवन और फिल्मों से जुड़े कई तरह के सवाल किए थे.

खराब स्क्रिप्ट चुनने का नहीं कोई पछतावा

शाहरुख खान से उनके एक प्रशंसक ने पूछा कि क्या उन्हें पिछले 10 सालों में खराब स्क्रिप्ट चुनने का पछतावा है? इस पर शाहरुख का जवाब था, 'आप जो करते हैं, उस पर आपको विश्वास होना चाहिए. उस पर टिके रहना होता है. उपलब्धियां और स्वीकृति दर्शकों के हाथ में है. आपको खुद पर विश्वास होना चाहिए.'

One has to believe in what you do and stand by what you do...achievements and acceptance is in the hands of the viewer....your faith is in your heart. https://t.co/4M2ftMxbOv

— Shah Rukh Khan (@iamsrk) October 27, 2020