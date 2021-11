Guess Who: इस क्यूट बच्ची को पहचान पाएंगे आप? आज बन चुकी है ग्लैमर क्वीन

नई दिल्ली: बचपन में तो हम सभी क्यूट लगते ही हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो बचपन में क्यूटनेस से ओवरलोडेड थे तो वहीं अब बड़े होकर ग्लैमर की दुनिया में राज कर रहे हैं. आज हम आपके सामने एक ऐसी ही एक्ट्रेस के बचपन की तस्वीर लेकर आए हैं जिसे देखकर आप उसे पहचान भी नहीं पाएंगे, क्योंकि ये क्यूट सी दिखने वाली बच्ची अब पूरे देश के नौजवानों का दिल धड़का रही है. इनकी क्यूटनेस देखकर आपको तैमूर अली खान (Taimur Ali Khan) भी फीके लगेंगे. जी हां! क्योंकि ये तस्वीरें किसी और की नहीं बल्कि तैमूर की बड़ी बहन सारा अली खान के बचपन की हैं.

कैमरा पकड़कर दे रहीं है पोज

सारा अली खान (Sara Ali Khan) उन सेलेब्रिटीज में शुमार हैं जो अपने फैंस से जुड़े रहने के लिए अक्सर अपनी तस्वीरें और वीडियोज सोशल मीडिया पर शेयर करती रहती हैं. सारा अपनी ताजा तस्वीरें तो शेयर करती ही हैं, साथ ही कई बार अपने बचपन की तस्वीरें शेयर करके भी लोगों को दंग कर देती हैं. एक ऐसी ही तस्वीर सारा ने दो साल पहले शेयर की थी, इसमें सारा कैमरे के नजदीक खड़ी हैं और उन्होंने पिंक कलर की फ्रॉक पहनी हुई है. देखिए ये फोटो...

क्यूटनेस से लूटी महफिल

ये तस्वीर सामने आते ही काफी तेजी से वायरल हो गई थी. आज भी सारा की ये तस्वीर उनके फैंस के दिलों के काफी करीब है. लोग इस तस्वीर की तुलना तैमूर से करते हैं. सारा ने इस पिक्चर को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा है, 'Loved the sun, for many suns'.

ये कौन है भई!

ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, जब सारा ने अपने बचपन की तस्वीर को शेयर किया हो, इससे पहले भी अधिकतर वो अपने बचपन की पिक्चर्स को सोशल मीडिया पर पोस्ट करती रही हैं. कुछ ऐसी ही लहंगे वाली तस्वीरें भी उन्होंने शेयर की थीं. ये तस्वीरें देखकर उनके सारे फैंस कमेंट में पूछ रहे थे, 'ये कौन है भई?' देखिए सारा का ये अवतार...

इन फिल्मों में आएंगी नजर

सारा अली खान जल्द ही कई फिल्मों में नजर आने वाली हैं. वह अक्षय कुमार और धनुष के साथ 'अतरंगी रे' में नजर आएंगी. इसके अलावा वह आनंद एल रॉय की फिल्म 'नखरेवाली' में भी अपने नखरों से लोगों का दिल जीतने वाली हैं.

