कोरियन सीरीज 'द ग्लोरी' फेम पार्क जी आह का निधन, 52 की उम्र में ली आखिरी सांस; ये बनी मौत की वजह

The Glory Actress Park Ji Ah Passes Away: साउथ कोरियाई एक्ट्रेस पार्क जी आह का निधन 30 सितंबर को हुआ. उन्होंने फेमस कोरियन सीरीज 'द ग्लोरी' में एक्ट्रेस सोंग ही क्यो की मां का किरदार निभाया था. उनकी मौत की जानकारी उनकी एजेंसी ने दी. बताया जा रहा है कि एक्ट्रेस ने सोमवार सुबह 52 की उम्र में दुनिया को अलविदा कहा. उनकी मौत की वजह इस्केमिक स्ट्रोक बताई जा रही है. एक साउथ कोरियाई न्यूज चैनल ने ये भी बताया कि वे एक रेयर अनजान बीमारी से पीड़ित थीं.

JTBC की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि पार्क जी आह की मौत 'सेरेब्रल इंफार्क्शन' के कारण हुई, जिसे इस्केमिक स्ट्रोक भी कहते हैं. एक्ट्रेस एक बीमारी से जूझ रही थीं और उन्हें स्ट्रोक आया. उनके एक करीबी दोस्त ने बताया, 'पार्क हाल ही में सेरेब्रल इंफार्क्शन के चलते गिर गई थीं, जिसके चलते उनको चोट लग गई थी और उनको अस्पताल में भर्ती करवाया गया था. लेकिन दुर्भाग्यवश वे ठीक नहीं हो पाईं और उनका निधन हो गया'. उनकी एजेंसी बिलियन्स ने स्पोर्ट्स डोंगा को उनके निधन की जानकारी दी.

Actress Park Ji Ah, who gave memorable performance as Dongeun's mom in #TheGlory has sadly passed away due to her battle with cerebral infarction. She didnt directly has scene with lee dohyun beside this one.. which was special scene to knowledge for yeojeong too. RIP pic.twitter.com/2PpBzOVVKS

'द ग्लोरी' फेम पार्क जी आह का निधन

बयान में बताया गया, 'हमें आपके साथ एक दुखद खबर शेयर कर रहे हैं. पार्क जी आह का आज सुबह 2:50 बजे 52 साल की उम्र में इस्केमिक स्ट्रोक के चलते निधन हो गया'. एजेंसी ने आगे बताया, 'उनका अंतिम संस्कार आसन मेडिकल सेंटर के शमशान हॉल 2 में किया गया जाएगा. अंतिम यात्रा 2 अक्टूबर को सुबह 10 बजे निकाली जाएगी. अरबों लोग हमेशा उनके जुनून को याद रखेंगे, क्योंकि उन्हें अभिनय से बहुत प्यार था. एक बार फिर, हम पार्क के लिए अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति मिले'.

ये है साउथ की सबसे डरावनी फिल्म.. रात क्या दिन में भी अकेले नहीं देख पाएंगे; डर से कांपने लगेंगे; कलेजा है मजबूत तभी देखें

#ParkJiAh, who played Moon Dongeun’s mother in “The Glory”, has passed away today due to cerebral infarction at the age of 52.

The fact that she made us feel all sorts of anger through this character only means she was a great actress ( May she rest in peace pic.twitter.com/0Sk1KZ5PCe

— kdrama diary (@kdramasdiary) September 30, 2024