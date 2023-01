तुनिषा के बाद अब एक और एक्टर ने की खुदकुशी! 9 साल पहले रखा था एक्टिंग में कदम

Sudheer Varma News: अपनी जिंदगी को खत्म कर लेना इतना आसान नहीं. कई बार इंसान अंदर से इतना टूट जाता है कि उसके बस में कुछ नहीं रहता वो सारी हिम्मत के साथ-साथ जीने का जज्बा भी हार जाता है. हाल ही में तुनिषा शर्मा सुसाइड केस की आग ठंडी भी नहीं हुई है और अब खबर आई है कि एक और एक्टर ने आत्महत्या कर अपनी जिंदगी को खत्म कर लिया है. खबर है कि टॉलीवुड एक्टर सुधीर वर्मा ने अपन घर पर सुसाइड कर लिया है लेकिन मौत के कारणों की जानकारी फिलहाल किसी को नहीं है.

विशाखापट्टनम में अपने घर में की खुदकुशी

जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक सुधीर वर्मा ने विशाखापट्टनम के अपने घर में आत्महत्या की. उनके कोएक्टर ने उनकी मौत की पुष्टि करते हुए लिखा– इतना प्यारा शख्स...आपके साथ काम करके अच्छा लगा. यकीन नहीं हो रहा कि अब आप इस दुनिया में नहीं हैं. फिलहाल उन्होंने ऐसा कदम क्यों उठाया फिलहाल इस बारे में जांच चल रही है लेकिन कहा जा रहा है कि पिछले कुछ समय से वो मेंटली किसी प्रेशर से जूझ रहे थे. लेकिन वो दबाव और तनाव किस वजह से था ये जानकारी नहीं मिली है.

Sudheer! @sudheervarmak Such a lovely and warm guy’ It was great knowing you and working with you brother! Can’t digest the fact that you are no more! Om Shanti @iChandiniC @vara_mullapudi @anil_anilbhanu pic.twitter.com/Sw7KdTRkpG

