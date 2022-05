KGF Chapter 2 Collection: रॉकी भाई को फैंस ने दी ईदी, बॉक्स ऑफिस पर आमिर खान की 'दंगल' भी छूट जाएगी पीछे

KGF Chapter 2 Box Office Collection: सुपरस्टार यश (Yash) की फिल्म 'केजीएफ चैप्टर 2' (KGF Chapter 2) को फैंस ने ईदी दी है. ईद के मौके पर यश यानी रॉकी भाई पर लोगों ने जमकर प्यार लुटाया है. 'केजीएफ 2' के हिंदी वर्जन की कमाई में तीन गुना ज्यादा उछाल देखने को मिला है. अब बॉक्स ऑफिस पर मूवी के कलेक्शन को लेकर नई जानकारी सामने आई है.

ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने सोशल मीडिया पर फिल्म 'केजीएफ चैप्टर 2' (KGF Chapter 2) के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को लेकर ताजा जानकारी शेयर की है. उन्होंने ट्वीट करते हुए बताया कि 'केजीएफ 2' को ईद हॉलीडे का फायदा मिला है. मूवी ने तीसरे हफ्ते शुक्रवार को 4.25 करोड़, शनिवार 7.25, रविवार 9.27, सोमवार 3.75 और ईद के दिन यानी मंगलवार को 9.57 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है. इस तरह फिल्म के कलेक्शन में सोमवार के मुकाबले मंगलवार को तीन गुना ज्यादा बढ़ोतरी हुई है.

#KGF2 is the biggest beneficiary on #Eid holiday... Biz, expectedly, jumps again... Should cross #Dangal today [third Wed]... Countdown begins for ₹ 400 cr... [Week 3] Fri 4.25 cr, Sat 7.25 cr, Sun 9.27 cr, Mon 3.75 cr, Tue 9.57 cr. Total: ₹ 382.90 cr. #India biz. #Hindi pic.twitter.com/TYgd5a25Lb

— taran adarsh (@taran_adarsh) May 4, 2022