Bhojpuri Song: 'दो घूंट' भरकर Khesari के साथ ऐसी नाचीं Namrata Malla! भोजपुरी रोमांस के हो रहे हैं बड़े चर्चे

Do Ghoont Bhojpuri with Namrata Malla Khesari: भोजपुरी सिनेमा की अपनी एक फैन फॉलोइंग है और इस इंडस्ट्री का म्यूजिक काफी ज्यादा पॉपुलर है. भोजपुरी सिनेमा जगत के लोकप्रिय गायक और एक्टर, खेसारी लाल यादव (khesari Lal Yadav) ने मॉडल और एक्ट्रेस नम्रता मल्ला (Namrata Malla) के साथ एक रोमांटिक गाने में काम किया है जिसका नाम 'दो घूंट' (Do Ghoont Bhojpuri Song) है. ये गाना कुछ सं पहले रिलीज हुआ था और फैन्स में इसका काफी क्रेज है. म्यूजिक की बीट्स से लेकर डांस मूव्स तक, सभी कुछ काफी पसंद किया गया है.

बेहद लोकप्रिय है 'दो घूंट'

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 'दो घूंट' गाने को खेसारी लाल यादव ने गाया है और ये काफी पॉपुलर भी है. यूट्यूब पर इस गाने के म्यूजिक वीडियो को 36 मिलियन से ज्यादा व्यूज मिले हैं और अभी भी ये नंबर बढ़ ही रहा है. आपको बता दें कि 'दो घूंट' दरअसल एक हिन्दी गाने का रीमेक है जिसका नाम भी 'दो घूंट' ही था. इस गाने में निया शर्मा (Nia Sharma) नजर आई थीं और भोजपुरी वर्जन में नम्रता मल्ला (Namrata Malla) हैं.

खेसारी और नम्रता में जमकर हो रहा रोमांस

इस वीडियो की शुरुआत ही काफी बोल्ड और रोमांटिक है. इस गाने के वीडियो में खेसारी एक पुलिस ऑफिसर बने हुए हैं और वो नम्रता के साथ रोमांस करते नजर आ रहे हैं. गाने में नम्रता का अंदाज भी बेहद बोल्ड है और दोनों की केमिस्ट्री बहुत पसंद की जा रही है. 'दो घूंट' मे नम्रता बोल्डनेस के मामले में हदें पार कर रही हैं.

बेहद बोल्ड अंदाज में दिखीं नम्रता

म्यूजिक वीडियो में नम्रता ने हरे रंग की बिकिनी पहनी हुई है. बिकिनी के डीप-नेक ब्लाउज से नम्रता का क्लीवेज नजर आ रहा है और नीचे के हिस्से में हरे रंग जे झालर लटक रहे हैं जिससे उनकी पूरी टांगें भी दिख रही हैं. नम्रता के बेहद सेक्सी और हॉट डांस मूव्स ने गाने के बोल्डनेस कोशेंट को अलग लेवल पर पहुंचा दिया है.

