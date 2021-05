Khatron Ke Khiladi 11: सास ने दीं Abhinav Shukla को बेस्ट विशेज, कहा- प्रिंसेस का ख्याल हम रख लेंगे

नई दिल्ली: बिग बॉस (Bigg Boss) फेम टीवी एक्टर अभिनव शुक्ला (Abhinav Shukla) को खतरों के खिलाड़ी सीजन 11 (Khatron Ke Khiladi 11) की शुरुआत से पहले अपनी सास से शुभकामनाएं मिली हैं. रुबीना दिलैक (Rubina Dilaik) की मां शकुंतला दिलैक ने ट्वीट करके अभिनव को बेस्ट विशेज दीं और कहा कि उनकी प्रिंसेस का ख्याल रखने के लिए वो हैं. बता दें कि बीते दिनों खतरों के खिलाड़ी सीजन 11 (KKK11) की पूरी टीम केपटाउन पहुंच गई है.

अभिनव की सास ने किया ये ट्वीट

अभिनव की सास ने ट्वीट किया, 'खतरों के खिलाड़ी सीजन 11 (Khatron Ke Khiladi 11) के लिए बेस्ट ऑफ लक जीनियस बॉय अभिनव. प्लीज अपने गेम पर फोकस करना और अपनी प्रिंसेस के बारे में फिक्र मत करना, क्योंकि उसकी देखभाल करने के लिए हम सब हैं.' इस ट्वीट के जवाब में अभिनव ने हग करने वाला इमोजी बनाया है. बता दें कि अभिनव पत्नी रुबीना के साथ बिग बॉस सीजन 14 (Bigg Boss 14) का हिस्सा रहे थे.

Best of luck genius boy @ashukla09 For #KhatronKeKhiladi11 please focus on your game don’t worry about princess we all are here to look after her

