Anupama Namaste America: 'अनुपमा नमस्ते अमेरिका' के पहले एपिसोड ने ही मचा दिया बवाल, जानिए क्यों हो रही शो की इतनी वाहवाही?

Anupama Namaste America First Episode: अगर आप टीवी शो 'अनुपमा' (Anupama) के फैंस हैं तो आपके लिए खुशखबरी आ चुकी है. अनुपमा की अब तक की जिंदगी के बारे में आपने देखा और समझा कि उसकी जिंदगी में कितनी परेशानियां आ चुकी हैं. पति से तलाक, प्यार के लड़ाई और अपने वजूद को हासिल करने की जंग लड़ती अनुपमा का किरदार आज लोगों के दिलों को छू लेता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अनुपमा की जिंदगी आज से 17 साल पहले कैसी हुआ करती थी. इस की झलक दिखाने आ रहा है 'अनुपमा नमस्ते अमेरिका' (Anupama Namaste America).

रिलीज हुआ पहला एपिसोड

सीरियल 'अनुपमा' के प्रीक्वल 'अनुपमा नमस्ते अमेरिका' (Anupama Namaste America) ओटीटी प्लेटफॉर्म हॉट स्टार पर दस्तक दे डाली है. 'अनुपमा नमस्ते अमेरिका' का पहला एपिसोड हॉटस्टार पर रिलीज कर दिया गया है. 'अनुपमा नमस्ते अमेरिका' का एपिसोड ने सोशल मीडिया पर हंगामा मचा दिया है. 'अनुपमा नमस्ते अमेरिका' में अनुपमा का अंदाज देखकर फैंस का उत्साह सातवें आसमान पर पहुंच गया है. सीरियल 'अनुपमा' के प्रीक्वल में 17 साल पहले की अनुपमा को ने पहले ही एपिसोड में फैंस का दिल जीत लिया है.

फैंस के बीच चर्चा

'अनुपमा नमस्ते अमेरिका' (Anupama Namaste America) में अनुपमा का वो अंदाज देखने को मिला है जिसके बाद में फैंस सोच भी नहीं सकते. वहीं वनराज, बा और मोटी बा ने फैंस का दिल जीत लिया है. ऐसे में फैंस भी जानना चाहते हैं कि अनुपमा की 17 साल पुरानी कहानी में क्या क्या होने वाला है. फैंस सोशल मीडिया पर लगातार 'अनुपमा नमस्ते अमेरिका' के बारे में बात कर रहे हैं.

Times changes but people don't Monisha then,Anupama now !! Saw so many shades of Monisha in Anupama The same chirpiness,cuteness & the same zeal for dance@TheRupali you are the cutest #Monisha #Anupamaa #AnupamaaNamasteAmerica #SarabhaiVsSarabhai #RupaliGanguly pic.twitter.com/tO7u16oiJg — Poo (@DeewaniLadki01) April 25, 2022

Moti Baa: “Leela, tu jab bahu bani, toh sabse achi saas mili, aur jab saas bani toh, sabse achi bahu” SHE IS SAVAGE #Anupamaa | #RupaliGanguly |#AnupamaaNamasteAmerica pic.twitter.com/MRqVy3OOQA — Khushboo (@nushwhoosh) April 24, 2022

The Bubbly, innocent,full of life and wants to give love to all vibe of This ANUPAMA @TheRupali slayed this side of ANU Soo Adorablely #Anupamaa #AnupamaaNamasteAmerica #RupaliGanguly pic.twitter.com/PovlMNUZN3 — CreationsNida (@ManitianF) April 25, 2022

हर जगह हो रही तारीफ

'अनुपमा नमस्ते अमेरिका' (Anupama Namaste America) की तारीफ करते हुए एक फैन ने लिखा, 'रुपाली गांगुली के शो ने तो मेरा दिन ही बना दिया है. सरिता जोशी और रुपाली गांगुली ने तो धमाल मचा दिया है. मुझे इन दोनों का बॉन्ड काफी पसंद आया'.' एक दूसरे फैन ने लिखा, हो सकता है कि लोगों को अनुपमा का ये अंदाज पसंद न आए. ऐसा लग ही नहीं रहा है कि मैं 'अनुपमा नमस्ते अमेरिका' का पहला एपिसोड देख रही हूं. अनुपमा में गजब की एनर्जी देखने को मिल रही है. अब समझ में आ रहा है कि अनुज को अनुपमा के कैसे प्यार हो गया. ऐसी लड़की को तो कोई भी अपना दिल दे बैठेगा.'

