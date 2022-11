Bigg Boss 16: इस हफ्ते बिग बॉस के घर से विदा होने वाला है यह खिलाड़ी, सोशल मीडिया पर बड़ी डिमांड

Sajid Khan Bigg Boss 16: बिग बॉस के सीजन 16 को शुरू हुए लगभग दो महीने हो रहे हैं. इस हफ्ते किसी न किसी सेलिब्रिटी का शो से बाहर होना तय है. लोगों को उम्मीद है कि इस बार उसी सेलिब्रिटी को शो से बेदखल किया जाएगा, जो शो चालू होने के बाद से विवादों में है. यानी साजिद खान. सोशल मीडिया पर लोग लगातार इस साजिद को शो से बाहर करने की मांग करते रहे हैं. वैसे इस हफ्ते सिर्फ साजिद ही एविक्शन के लिए नॉमिनेट नहीं हुए हैं. प्रियंका चौधरी, शिव ठाकरे, शालीन भनोट, टीना दत्ता, सुम्बुल तौकीर खान तथा एमसी स्टेन भी इस नॉमिनेशन में साजिद खान के साथ हैं. लेकिन लोगों का जोर इसी बात पर है कि साजिद खान को ही इस शो से बाहर कर दिया जाए. सिर्फ पब्लिक ही नहीं बल्कि कई ऑर्गेनाइजेशन भी इस बात की मांग कर रहे हैं कि साजिद खान जैसे लोग इस शो का हिस्सा नहीं होने चाहिए. दिल्ली महिला आयोग (DCW) की चीफ स्वाति मालीवाल ने तक साजिद बिग बॉस 16 से बाहर करने की मांग कर चुकी हैं.

सलमान से अच्छी बॉन्डिंग

सीजन की शुरुआत से ही साजिद खान विवादों का हिस्सा बने हुए हैं. उन पर मीटू के आरोप लग चुके हैं. मंदाना करीमी, अहाना कुमरा, कनिष्क सोनी और शर्लिन चोपड़ा सहित कई यंग एक्ट्रेसेस ने उन पर मीटू के आरोप लगाए हैं. यही कारण है कि ट्वीटर पर लगातार मांग की जा रही है कि उन्हें शो से बाहर कर दिया जाए. उन्हें लगातार ट्विटर पर ट्रोल किया जा रहा है. सोशल मीडिया में चर्चाएं तेज हैं कि अंततः शो के मेकर्स ने फैसला लिया है कि वह साजिद खान को शो से बाहर कर देंगे. एविक्शन में उनको नॉमिनेट किया जाना इसी बात की तरफ इशारा करता है. हालांकि कुछ लोगों का यह भी अनुमान है कि शो के होस्ट सलमान खान के साजिद खान की बहन फराह खान के साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, इसलिए वह अंत तक बने रहेंगे. इस शो के द्वारा साजित को बॉलीवुड में फिर से जमाने की कोशिशें हो रही हैं.

#BB16 so it's our time to evict #Sajikhan but i think makers will save him. #PriyankaChaharChoudhary #TinaDatta #ArchanaGautamm #GoriNagori

EVICT SAJID KHAN pic.twitter.com/Nross7ARHP

— Arcane Vinney (@arcane_96) November 29, 2022